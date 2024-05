O quadrinista francês Matthias Lehmann desembarca no Brasil na próxima semana para lançar a HQ "Chumbo" (Nemo), um drama familiar ambientado em Belo Horizonte no período da ditadura militar (1964-1985). O artista franco-brasileiro estará no país entre os dias 13 e 31 de maio e passará por Rio de Janeiro, por São Paulo, por Juiz de Fora e pela capital mineira.





Em BH, Lehmann vai participar de debate e sessão de autógrafos na livraria Jenipapo. Marcado para o dia 21 de maio, a mesa conta com mediação da historiadora e cientista política Heloísa Starling e do pesquisador Francis Eduard.





O artista também fará uma participação especial no Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ) de Belo Horizonte, no dia 25, às 19h. Ele é convidado da mesa “Ditadura nunca mais! Quadrinhos e os 60 anos do golpe civil-militar”. Lehmann também fará uma sessão de autógrafos no dia 26, às 13h.

"Chumbo" é uma história em formato de Graphic Novel, com traços carregados de drama e uma narrativa densa, em que o autor usa o clima de uma sociedade dividida pelo militarismo para criar uma tragédia familiar recheada por tristeza, por ironia e pelo ridículo.





Filho de mãe mineira e sobrinho do aclamado jornalista e escritor Roberto Drummond (1933-2002), ele traz como protagonista da HQ sua própria família, inspiração para a ficcionalização dos Wallace. O núcleo burguês de BH cresce à sombra do patriarca Oswaldo Wallace, dono de uma mineradora e financiador do movimento integralista - na época, a principal expressão do fascismo no Brasil.

Em entrevista ao Pensar especial de 60 anos do golpe militar, contou que seus laços com o Brasil o fizeram escrever uma história que, na sua cabeça, acontecia em português, mas precisava ser transcrita para o francês. "Chumbo" foi lançado inicialmente na França, em 2023, pela tradicional editora Casterman.





“Tive que achar umas soluções, mas para mim é uma história brasileira, então tem que chegar ao Brasil. É claro que o fato de chegar nesse momento complicado, mas muito importante, também é muito importante. Eu tinha nesse livro a ideia de lutar contra uma forma de revisionismo. É só um livro, mas é uma das coisas que participam também dessa dinâmica de mudar a percepção”, contou.





SERVIÇO





RIO DE JANEIRO

13 de maio (segunda), às 19h

Bate-papo + sessão de autógrafos

Mediação: Cassiano Pinheiro

Local: Livraria da Travessa

R. Visconde de Pirajá, 573 - Ipanema





JUIZ DE FORA

15 de maio (quarta), às 19h

Bate-papo + sessão de autógrafos

Mediação: Ramon Vitral

Local: Aliança Francesa - Shopping

Alameda – R. Morais e Castro, 300, sl.

220 - Passos





BELO HORIZONTE

21 de maio (terça), às 19h

República Jenipapo

Debate + sessão de autógrafos

Mediação: Heloísa Starling e Francis

Duarte

Local: Livraria Jenipapo - R. Fernandes

Tourinho, 241 – Savassi





25 de maio (sábado)

Festival Internacional de Quadrinhos

de Belo Horizonte - FIQ

17h: Sessão de autógrafos (necessária

a retirada de senha no local)

19h: Debate Ditadura nunca mais!

Quadrinhos e os 60 anos do golpe

civil-militar

Local: Minascentro - Av. Augusto de

Lima, 785 – Centro





26 de maio (domingo), às 13h

Festival Internacional de Quadrinhos

de Belo Horizonte - FIQ

Sessão de autógrafos (necessária a

retirada de senha no local)

Local: Minascentro - Av. Augusto de

Lima, 785 – Centro





SÃO PAULO

28 de maio (terça), às 19h

Bate-papo + sessão de autógrafos

Mediação: Guilherme Lorandi

Local: Loja Monstra - Pç. Benedito

Calixto, 158/1º andar, Pinheiros





29 de maio (quarta), às 19h

Bate-papo + sessão de autógrafos

Mediação: Sabrina Paixão

Local: Sesc 14 Bis – R. Dr. Plínio

Barreto, 285, Bela Vista

Inscrições gratuitas aqui.





31 de maio (sexta), às 19h

Bate-papo + sessão de autógrafos

Local: Livraria da Travessa de Pinheiros

– R. dos Pinheiros, 513 - Pinheiros