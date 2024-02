MARANA BORGES

CAPÍTULO 1

Mãe dizia para afastar os brinquedos das paredes, elas estavam envergando com as infiltrações. Havia um epicentro, assim ela o chamava, de onde saía um tremor, toda a água a se espalhar pelas rachaduras e amolecer o pé direito da construção. A taipa viria abaixo e era melhor não estar por perto quando isso ocorresse. Mãe falava de águas, e dizia que os outros não lhe davam ouvidos porque preferiam morrer soterrados, as mãos entre escombros pedindo socorro, ou o mofo por dentro de gargantas tuberculosas, do nariz, a pele desfazendo-se em escamas de peixe. Passou meses dizendo e, quando se cansou de dizer, anunciou a derrubada das paredes. Era uma manhã de abril.

— Mais um pouco e a casa cai — disse.

— Ou a menina apanha a mesma tosse da avó.

Sentado à frente, pai fingia não escutar. Desenrolou o guardanapo com demora, de cabeça baixa. Era o único que ainda usava guardanapos de pano. Depois de estendê-lo sobre o colo, falou uma longa e enviesada frase que ninguém entendeu, e só podia querer dizer que era contra.

A filha, alheia, jogava miolos de pão dentro da xícara. Os pedaços boiavam no café, inchados de preto. Ela nada dizia. Nem quando lhe serviram o leite, já frio. Mas o avanço invisível da água pela parede, como mãe falava, a água que se alastrava pelas fendas até deitar a casa abaixo — causou-lhe grande impressão.

Sobre a autora

Nascida em São Paulo em 1984, Marana Borges é escritora e crítica literária. Formada em jornalismo pela USP, possui doutorado pela Universidade de Lisboa com tese sobre Proust.

Foi pesquisadora bolsista no Centro de Estudos Comparatistas de Lisboa e no Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Paris.

É autora de“Mobiliário para uma fuga em março” (Dublinense, 2021), vencedor do Prêmio Minas Gerais de Literatura e indicado ao Prêmio Oceanos.

Lançado na última terça-feira em São Paulo, “Dentro de tudo, a noite” é o segundo romance da autora.

