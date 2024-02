Autor de “Pirotécnico Zacarias”, “O ex-mágico” e outros títulos e precursor do realismo fantástico no Brasil, o escritor mineiro Murilo Rubião (1916-1991) está ganhando homenagem. O intuito é divulgar a sua obra entre os jovens.

Para isso, a Literíssima Editora criou o projeto “Murilo Rubião na Escrita Jovem”. Um concurso literário para contos que citem o escritor ou algum de seus livros está aberto até o fim de abril, para quem tem de 14 a 21 anos, pelo site literissima.com.br/murilorubiao.

Os 50 textos selecionados vão compor um livro e os autores receberão 10 exemplares, gratuitamente, além de participar de oficina e palestra com Silvia Rubião, sobrinha de Murilo, e com a escritora Rafaela Polanczyk. O projeto foi aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH e tem patrocínio da Unimed Federação Minas e Unimed Aeromédica.



A volta do “República Jenipapo”

Ronaldo Fraga e a jornalista Sabrina Abreu Nino Andres/Divulgacao

O projeto “República Jenipapo”, parceria da Livraria Jenipapo com o Projeto República da UFMG, recomeça em 2024 com o estilista Ronaldo Fraga e a jornalista Sabrina Abreu para conversar a respeito do livro “Memórias de um estilista coração de galinha”. O encontro terá ainda a participação da consultora de moda Glória Kalil e apresentação de Heloisa Starling. Será na próxima terça-feira, às 19h, na praça da Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi, BH). Resultante de nove anos de encontros entre entrevistadora (Sabina) e entrevistado (Fraga), o livro foi lançado em novembro pela editora Autêntica.





“Ronaldo Fraga nunca viveu à sombra de bananeiras. Nem de coqueiros. Ele é um homem do sol duro, das minas da terra e da paz revoltada das montanhas. A roupa que ele propõe tem todas estas características: é viva e alegre como o sol, atemporal como a terra, rebelde e levemente melancólica como são as montanhas. O Brasil que ele habita também habita suas criações, sempre com esse tempero.”

Gloria Kalil

"Ouriço", volume 3 Reprodução

Entrou em pré-venda o volume 3 da “Ouriço”, revista de poesia e crítica, agora publicada pelas editoras Macondo e Relicário. Até 8 de março os exemplares podem ser comprados com 15% de desconto (R$ 67,90) no site das duas editoras. Entre os nomes que participam do novo número estão Age Carvalho, Ana Martins Marques, Arnaldo Antunes, Bruna Beber, Cide Piquet, Clara Delgado, Danielle Freitas, Dirceu Villa, Italo Moriconi, Prisca Agustoni e Ricardo Domeneck. “Este terceiro volume da ‘Ouriço’ procura respirar o que há de novo e fresco nos dias que correm – sem, evidentemente, abandonar sua vocação”, afirmam na apresentação os editores Daniel Arelli e Gustavo Silveira Ribeiro.

“Magistocracia”

O professor de direito constitucional da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (Laut) Conrado Hubner Mendes lança na próxima terça-feira, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi, BH), a partir das 19h, o livro “O discreto charme da magistocracia: vícios e disfarces do Judiciário brasileiro”. A obra reúne 88 textos sobre os “usos e abusos das cortes superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal”, práticas que o autor chama de “magistocracia — o patriciado autoritário, autocrático, rentista e dinástico que corrompe o sistema jurídico”.