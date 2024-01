Ao longo de janeiro, a coluna Acontecimentos tem apresentado algumas novidades que estarão nas prateleiras nos próximos meses. Na edição de hoje, o foco é no Grupo Autêntica, que reúne selos como Autêntica Contemporânea (ficção), Gutenberg (jovem), Nemo (quadrinhos) e Vestígio (não-ficção).



DEMOCRACIA FAKE: A metamorfose da tirania no século XXI

Sergei Guriev, Daniel Treisman

Tradução de Rodrigo Seabra

Apresentação de João Cezar de Castro Rocha

Editora Vestígio

Já em fevereiro, chega às prateleiras a versão brasileira de "Spin dictators", livro do economista russo Sergei Guriev e do cientista político americano Daniel Treisman que se tornou bibliografia obrigatória para os interessados na ascensão do novo autoritarismo pelo mundo. Os autores analisam como governantes modernos como o russo Vladimir Putin, o turco Recep Tayyip Erdogan e o húngaro Viktor Orbán superaram as estratégias de Hitler, Stalin e Mao e substituíram a repressão aberta pela distorção da informação e a simulação de procedimentos democráticos, como eleições

AFTER SAPPHO (ainda sem título em português)

Selby Wynn Schwartz

Tradução de Nara Vidal

Autêntica Contemporânea

Ainda sem nome em português e previsto para chegar em junho, "After Sappho" está sendo traduzido pela premiada escritora mineira Nara Vidal (de "Sorte" e "Shakesperianas: as mulheres em Shakespeare"). De um gênero que vem sendo chamado no exterior de "não-ficção especulativa" o livro conta como mulheres artistas históricas como a escritora italiana Rina Faccio (1876-1960), a pintora norte-americana Romaine Brooks (1874-1970) e a poeta inglesa Virginia Woolf (1882-1941) se inspiraram na figura da poeta da antiguidade grega Safo, da ilha de Lesbos, que criou o termo "lésbica" em um de seus poemas para identificar a homossexualidade feminina. Foi apontado como um dos melhores livros do ano por veículos de imprensa como "The Washington Post", "Time", "The Guardian" e "The New York Times".

"A pura felicidade: ensaios sobre o impossível", de Georges Bataille; "Chumbo", de Matthias Lehmann; e "Democracia fake: a metamorfose da tirania no século XXI", de Sergei Guriev e Daniel Treisman: lançamentos da Autêntica em 2024 Divulgação/Autêntica



CHUMBO

Matthias Lehmann

Tradução de Fernando Scheibe

Editora Nemo

Em quadrinhos, "Chumbo" mostra a trajetória e a divisão de uma família mineira durante a ditadura militar. Escrita pelo francês Matthias Lehmann, filho de uma brasileira e um francês, e sobrinho do jornalista e escritor Roberto Drummond (1933-2002), o livro chegará às prateleiras em março, quando se completam 60 anos do golpe de estado que instaurou a ditadura no Brasil. No livro, os dois filhos de um rico patriarca mineiro tomam caminhos diferentes: Severino é de esquerda, adere à guerrilha e é torturado, enquanto Ramires apóia o regime e se torna parte do sistema. “É verdade que dois tios meus serviram de modelo para os personagens principais (Drummond é um deles), mas meu livro é, principalmente, de ficção. Apenas me inspirei nas situações e personalidades deles”, afirmou o autor, em entrevista ao Estado de Minas em setembro do ano passado.

A PURA FELICIDADE: Ensaios sobre o impossível

Georges Bataille

Organização e tradução de Marcelo Jacques de Moraes

Autêntica Editora

Considerado por Michel Foucault como um dos escritores mais importantes de seu tempo, o francês Georges Bataille (1897-1962) vem sendo revisitado e redescoberto neste século, principalmente a partir dos anos 2010. Nas prateleiras em fevereiro, o volume reúne artigos selecionados e traduzidos por Marcelo Jacques de Moraes que foram originalmente publicados em revistas de circulação restrita – ou seja, quase todos até hoje são inéditos em livro. Apesar de curtos, os textos se debruçam sobre os grandes temas da obra de Bataille, como o erotismo, o sagrado, a poesia e o materialismo de base.

CLARICE NA MEMÓRIA DOS OUTROS

Organização de Nádia Battella Gotlib

Autêntica Editora

Uma das principais referências no estudo da obra de Clarice Lispector (1920-1977), a escritora, professora e pesquisadora Nádia Battella Gotlib é a responsável por organizar o volume – ainda com título provisório – que reúne textos de gêneros diversos, como depoimentos, testemunhos, entrevistas, poemas, crônicas ou contos. Entre os mais de 60 autores, estão nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Marina Colasanti e Nélida Piñon, escrevendo sobre aquela que é uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. Em março nas livrarias.



BIOGRAFIA DE SILVIANO SANTIAGO

João Pombo Barile

Autêntica Editora

Ainda com título a ser definido, e com previsão de lançamento para julho, a biografia do escritor mineiro Silviano Santiago vem sendo trabalhada pelo jornalista João Pombo Barile. Aos 87 anos e ainda em plena atividade, o escritor mineiro nascido em Formiga, no Centro-Oeste do estado, possui uma obra vastíssima, que inclui contos, romances, ensaios, crítica literária e poesia. Na narrativa, certamente não faltarão os incontáveis prêmios e honrarias que ele recebeu – o mais recente é o Camões, em 2022, um dos mais relevantes prêmios literários do mundo.

LO QUE HAY (ainda sem título em português)

Sara Torres

Tradução de Silvia Massimini Felix

Autêntica Contemporânea

Altamente elogiado nos países hispanófonos, "Lo que hay" ("O que existe", em tradução livre), que está sendo traduzido por Silvia Massimini Felix e deve ser lançado em julho, é a estreia em romance da poeta espanhola Sara Torres. O livro mostra a relação misteriosa e agitada da narradora, que faz amor com uma mulher em um hotel em Barcelona enquanto sua mãe morre de câncer em uma cidade do norte. Depois, a amante desaparece, deixando um vazio e várias perguntas. Quando o marido dela volta de Londres, ela precisa navegar pelo luto, o amor e o desejo, sua busca e sua perda.



LA SEGUNDA VENIDA DE HILDA BUSTAMANTE (ainda sem título em português)

Salomé Esper

Tradução de Sérgio Karam

Autêntica Contemporânea

Com tradução de Sérgio Karam e previsão para chegar às prateleiras em julho, "A segunda vinda de Hilda Bustamante" (em tradução livre) reza na cartilha do realismo fantástico, gênero que parece florescer com mais intensidade nas escritas em espanhol. No livro, Salomé Esper conta a história de Hilda, que morre aos 79 anos, mas revive no túmulo. Ela rompe o caixão e está disposta a retomar sua vida, para a consternação e o choque de toda a família.