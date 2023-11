“A poesia entre os Guimarães e os Guimaraens” é a palestra que o poeta Afonso Henriques Neto fará no dia 30/11 (quinta-feira), às 19h30, na Academia Mineira de Letras.

Com acesso gratuito, o encontro faz parte do ciclo Livro do Mês e terá a mediação de Ângelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto e ocupante da cadeira 03 da AML. Ocupante da cadeira 27 da instituição, Afonso Henriques apresentará também o livro “Correntezas em tinta e versos”, que repassa a história secular da família Guimaraens, com onze poetas em atividade desde o século 18.