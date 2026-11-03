Tratamentos estéticos para o verão têm até 60% de desconto em BH
Clínica Eleve-se lança campanha de novembro reunindo condições especiais para procedimentos faciais, corporais e capilares
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Com a proximidade do verão, quem pretende realizar procedimentos estéticos precisa considerar os objetivos de cada tratamento, o tempo necessário para as sessões e os cuidados posteriores. Em Belo Horizonte, a Clínica Eleve-se (Rua Sergipe, 120 - Funcionários) aproveita esse período para lançar a campanha Eleve-se in Black, que oferece descontos de até 60% em diferentes opções do portfólio durante todo o mês de novembro.
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A iniciativa contempla tratamentos faciais, corporais e capilares, com pacotes e condições promocionais que variam conforme o procedimento.
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Black Friday alia procedimentos para diferentes objetivos
As ofertas incluem desde procedimentos voltados ao rejuvenescimento facial até alternativas para gordura localizada, flacidez e cuidados capilares.
Tratamentos faciais têm opções com descontos especiais
Na área facial, a campanha inclui aplicações de toxina botulínica no terço superior, preenchimentos com ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno. Também participam os tratamentos com ultrassom microfocado Hipro, Lavieen, laser de CO? e microagulhamento com peptídeos.
Os procedimentos atendem a finalidades distintas. Enquanto a toxina botulínica atua sobre a contração muscular para suavizar linhas de expressão, os preenchimentos permitem repor ou acrescentar volume em regiões específicas. Já os bioestimuladores são utilizados com a proposta de estimular a produção de colágeno.
Entre os valores promocionais encontram-se:
- Botox no terço superior: dez parcelas de R$ 59,90;
- Preenchimento: dez parcelas de R$ 79,90;
- Bioestimulador de colágeno: dez parcelas de R$ 159,90.
Procedimentos corporais também integram a campanha
Para quem busca alternativas voltadas à gordura localizada, flacidez e contorno corporal, a Eleve-se in Black inclui lipo enzimática, hidrolipo, CMSlim, criolipólise e Endolaser. A lista contempla ainda lipodrenagem, drenagem linfática, massagem relaxante e tratamento de vasinhos.
Entre os exemplos de condições estão:
- CMSlim: pacote de oito sessões, por dez parcelas de R$ 99;
- Criolipólise: pacote de três sessões, por dez parcelas de R$ 49,90.
Os valores fazem parte das ofertas da campanha e podem variar conforme o tratamento contratado.
A depilação a laser em qualquer área também participa da ação, com 60% de desconto. Já os tratamentos capilares têm redução de 50% e incluem aplicações de enzimas, ozonioterapia, LED, alta frequência e Lavieen. As opções são voltadas a queixas como queda dos fios, falhas e alopecias.
Outras tecnologias ampliam as possibilidades de tratamento
Além dos procedimentos contemplados pela Black Friday, a clínica também possui demais técnicas alternativas em seu portfólio. Entre elas está o Unyque Pro, equipamento que combina radiofrequência, resfriamento, endermoterapia e ultrassom focado em intensidade. Os recursos podem integrar protocolos direcionados a questões como gordura localizada e firmeza da pele.
Além dessas, há também opções disponíveis que incluem Cellutec, ultrassom micro e macrofocado e radiofrequência. Cada tecnologia utiliza mecanismos próprios e pode ser indicada conforme a avaliação e as necessidades de cada pessoa.
Escolha do procedimento exige atenção aos cuidados com a pele
A realização de um tratamento antes do verão precisa considerar a rotina de cada pessoa, principalmente quando há viagens programadas e atividades ao ar livre. Alguns procedimentos podem provocar sensibilidade ou alterações temporárias na superfície da pele, o que exige atenção às recomendações de recuperação e à exposição solar.
Esse cuidado ganha importância nos meses de maior incidência de radiação ultravioleta. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) recomenda evitar a exposição desprotegida ao sol, especialmente entre 10h e 16h, além de adotar medidas como uso de filtro solar, roupas adequadas, chapéus e óculos escuros.
Procedimentos como laser e microagulhamento podem exigir orientações específicas de proteção e recuperação. O intervalo necessário para retomar determinadas atividades varia conforme a técnica, a intensidade da aplicação e as características individuais. Por isso, quem pretende realizar um tratamento antes de viajar deve informar o profissional responsável sobre as datas e seguir as recomendações recebidas.
A segurança também passa pela escolha do estabelecimento e de quem executa o procedimento. Antes de iniciar qualquer protocolo, é importante esclarecer possíveis riscos, contraindicações e cuidados posteriores.
Ofertas da Eleve-se in Black têm quantidade limitada
A campanha acontece durante todo o mês de novembro, mas a disponibilidade das condições promocionais é limitada. Cada tratamento conta com uma quantidade de pacotes que varia de cinco a 20 unidades. Quando o limite de determinada oferta é atingido, ela deixa de integrar a ação.
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Para consultar as alternativas disponíveis, os detalhes de cada item e as condições de contratação acesse o instagram @elevese.bh ou whatsapp.