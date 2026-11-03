Tratamentos estéticos para o verão têm até 60% de desconto em BH

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Com a proximidade do verão, quem pretende realizar procedimentos estéticos precisa considerar os objetivos de cada tratamento, o tempo necessário para as sessões e os cuidados posteriores. Em Belo Horizonte, a Clínica Eleve-se (Rua Sergipe, 120 - Funcionários) aproveita esse período para lançar a campanha Eleve-se in Black, que oferece descontos de até 60% em diferentes opções do portfólio durante todo o mês de novembro.

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A iniciativa contempla tratamentos faciais, corporais e capilares, com pacotes e condições promocionais que variam conforme o procedimento.

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Black Friday alia procedimentos para diferentes objetivos

As ofertas incluem desde procedimentos voltados ao rejuvenescimento facial até alternativas para gordura localizada, flacidez e cuidados capilares.

Tratamentos faciais têm opções com descontos especiais

Na área facial, a campanha inclui aplicações de toxina botulínica no terço superior, preenchimentos com ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno. Também participam os tratamentos com ultrassom microfocado Hipro, Lavieen, laser de CO? e microagulhamento com peptídeos.

Os procedimentos atendem a finalidades distintas. Enquanto a toxina botulínica atua sobre a contração muscular para suavizar linhas de expressão, os preenchimentos permitem repor ou acrescentar volume em regiões específicas. Já os bioestimuladores são utilizados com a proposta de estimular a produção de colágeno.

Entre os valores promocionais encontram-se:

Botox no terço superior: dez parcelas de R$ 59,90;

dez parcelas de R$ 59,90; Preenchimento: dez parcelas de R$ 79,90;

dez parcelas de R$ 79,90; Bioestimulador de colágeno: dez parcelas de R$ 159,90.

Tecnologias como ultrassom e radiofrequência integram protocolos voltados a inúmeras necessidades e características individuais Eleve-se / Divulgação

Procedimentos corporais também integram a campanha

Para quem busca alternativas voltadas à gordura localizada, flacidez e contorno corporal, a Eleve-se in Black inclui lipo enzimática, hidrolipo, CMSlim, criolipólise e Endolaser. A lista contempla ainda lipodrenagem, drenagem linfática, massagem relaxante e tratamento de vasinhos.

Entre os exemplos de condições estão:

CMSlim: pacote de oito sessões, por dez parcelas de R$ 99;

pacote de oito sessões, por dez parcelas de R$ 99; Criolipólise: pacote de três sessões, por dez parcelas de R$ 49,90.

Os valores fazem parte das ofertas da campanha e podem variar conforme o tratamento contratado.

A depilação a laser em qualquer área também participa da ação, com 60% de desconto. Já os tratamentos capilares têm redução de 50% e incluem aplicações de enzimas, ozonioterapia, LED, alta frequência e Lavieen. As opções são voltadas a queixas como queda dos fios, falhas e alopecias.

Outras tecnologias ampliam as possibilidades de tratamento

Além dos procedimentos contemplados pela Black Friday, a clínica também possui demais técnicas alternativas em seu portfólio. Entre elas está o Unyque Pro, equipamento que combina radiofrequência, resfriamento, endermoterapia e ultrassom focado em intensidade. Os recursos podem integrar protocolos direcionados a questões como gordura localizada e firmeza da pele.

Além dessas, há também opções disponíveis que incluem Cellutec, ultrassom micro e macrofocado e radiofrequência. Cada tecnologia utiliza mecanismos próprios e pode ser indicada conforme a avaliação e as necessidades de cada pessoa.

A pele pode apresentar sensibilidade temporária após determinados procedimentos, por isso cada técnica exige cuidados específicos durante o período de recuperação Eleve-se / Divulgação

Escolha do procedimento exige atenção aos cuidados com a pele

A realização de um tratamento antes do verão precisa considerar a rotina de cada pessoa, principalmente quando há viagens programadas e atividades ao ar livre. Alguns procedimentos podem provocar sensibilidade ou alterações temporárias na superfície da pele, o que exige atenção às recomendações de recuperação e à exposição solar.

Esse cuidado ganha importância nos meses de maior incidência de radiação ultravioleta. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) recomenda evitar a exposição desprotegida ao sol, especialmente entre 10h e 16h, além de adotar medidas como uso de filtro solar, roupas adequadas, chapéus e óculos escuros.

Procedimentos como laser e microagulhamento podem exigir orientações específicas de proteção e recuperação. O intervalo necessário para retomar determinadas atividades varia conforme a técnica, a intensidade da aplicação e as características individuais. Por isso, quem pretende realizar um tratamento antes de viajar deve informar o profissional responsável sobre as datas e seguir as recomendações recebidas.

A segurança também passa pela escolha do estabelecimento e de quem executa o procedimento. Antes de iniciar qualquer protocolo, é importante esclarecer possíveis riscos, contraindicações e cuidados posteriores.

Ofertas da Eleve-se in Black têm quantidade limitada

A campanha acontece durante todo o mês de novembro, mas a disponibilidade das condições promocionais é limitada. Cada tratamento conta com uma quantidade de pacotes que varia de cinco a 20 unidades. Quando o limite de determinada oferta é atingido, ela deixa de integrar a ação.

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Para consultar as alternativas disponíveis, os detalhes de cada item e as condições de contratação acesse o instagram @elevese.bh ou whatsapp.

