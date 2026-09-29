Busca por procedimentos não invasivos cresce e amplia cuidados corporais

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A procura por procedimentos estéticos corporais sem cirurgia vem ganhando espaço no Brasil. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) aponta crescimento de 390% na busca por tratamentos não cirúrgicos em um período de quatro anos.

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A mudança também acompanha a evolução das tecnologias disponíveis para esses cuidados. Em vez de concentrar diferentes queixas em um único tipo de procedimento, equipamentos multifuncionais passaram a combinar recursos que podem ser utilizados de acordo com as características de cada paciente.

É nesse cenário que a Clínica Eleve-se, localizada em Belo Horizonte, incorporou o Unyque Pro ao seu conjunto de tecnologias corporais. O equipamento alia radiofrequência, resfriamento, endermoterapia e ultrassom focado de alta intensidade, permitindo a elaboração de protocolos direcionados a gordura localizada e flacidez, além de integrar atendimentos voltados ao lipedema.

Celulite está entre as principais queixas

A celulite faz parte de uma das demandas que movimentam a procura por tratamentos corporais. Segundo dados atribuídos à Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), entre 85% e 95% das mulheres após a puberdade apresentam a condição. A entidade aponta ainda que o quadro está entre as alterações estéticas que mais geram insatisfação e busca por tratamentos dermatológicos.

Entretanto, diferente do senso comum, ela não está relacionada apenas à quantidade de gordura. Circulação, tecido fibroso e adiposo também participam de sua formação, o que faz com que diversas estratégias sejam utilizadas nos tratamentos.

É justamente nessa combinação de fatores que os recursos do Unyque Pro podem ser associados. A tecnologia Cryo RF Max combina radiofrequência e resfriamento superficial, enquanto a endermoterapia promove a mobilização mecânica dos tecidos. A proposta é trabalhar aspectos relacionados à firmeza e à textura da pele dentro de um protocolo definido após avaliação.

Outro recurso presente no aparelho é o HImFU, ultrassom focado de alta intensidade direcionado à gordura localizada e ao contorno corporal. O equipamento, portanto, concentra várias possibilidades em uma mesma plataforma, mas a aplicação depende da necessidade identificada em cada atendimento.

Lipedema chama atenção para além da estética

Outra condição confundida com gordura localizada ou celulite é o lipedema. Um estudo epidemiológico publicado no Jornal Vascular Brasileiro aponta que o quadro atinge 12,3% das mulheres adultas, o equivalente a cerca de 8,8 milhões de pessoas. O mesmo levantamento evidencia que 90,3% das pacientes apresentam dor constante nas pernas, 54,8% relatam hematomas frequentes e 51,6% têm sensação de peso e inchaço contínuo nos membros inferiores.

Dor, sensação de peso e inchaço estão entre os sinais que podem acompanhar o lipedema e merecem avaliação especializada Eleve-se Divulgação

Os números ajudam a dimensionar o que durante muito tempo foi tratado da maneira errada. O procedimento para diminuir o lipedema exige avaliação individual e envolve diferentes frentes. Nesse contexto, o Unyque Pro pode ser incorporado a protocolos de suporte ao manejo da condição. A combinação de recursos para mobilização dos tecidos e estímulo da circulação é utilizada pela Eleve-se justamente com foco em aspectos como edema, desconforto e aparência da pele.

Clínica oferece terapias para cuidados corporais e faciais

Além do novo equipamento, a Eleve-se conta com opções como CMSlim, criolipólise, Endolaser e Cellutec, recursos amplamente utilizados na estética para objetivos como redução de gordura e tonificação muscular. Embora tenham mecanismos de atuação próprios, os tratamentos podem ser associados em protocolos personalizados.

No caso do Unyque Pro, a combinação de tecnologias permite direcionar cada recurso para uma necessidade específica. Por exemplo, a radiofrequência e o resfriamento são associados ao cuidado com a firmeza e a qualidade da pele; a endermoterapia trabalha a mobilização dos tecidos; e o ultrassom focado atua sobre a gordura localizada e o contorno corporal.

A plataforma combina recursos que atuam no corpo permitindo adaptar os protocolos às necessidades identificadas no paciente Eleve-se Divulgação

Para Michelle Bastos, gestora da Eleve-se, a chegada do equipamento amplia a possibilidade de personalizar os protocolos. “Conseguimos estruturar planos de tratamento personalizados para quem deseja iniciar o ‘Projeto Verão’ com foco no alívio de queixas funcionais, como o lipedema”, afirma.

A proposta, portanto, não é tratar diferentes pessoas da mesma maneira, mas definir a combinação de recursos a partir da avaliação e dos objetivos de cada atendimento.

Condições especiais para o lançamento

Para marcar a chegada do Unyque Pro, a Clínica Eleve-se preparou condições especiais para os primeiros pacotes adquiridos durante o mês de lançamento, com vagas limitadas.

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Para conhecer os tratamentos disponibilizados ligue (31) 99000-0719 ou acesse o instagram @elevese.bh.

