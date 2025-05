Construção civil: Cemig alerta sobre riscos de contato com a rede elétrica

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

odo cuidado é pouco quando o assunto é rede elétrica. Acidentes podem acontecer ao menor ato de desatenção. E, algumas vezes, podem ser fatais. Trabalhadores da construção civil, em particular, são os principais atingidos por choque elétrico no país, conforme dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2025 – ano-base 2024. O levantamento foi divulgado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) e de acordo com o estudo, no ano passado, 87 acidentes foram relatados, resultando em 44 mortes de operários no Brasil.

Em decorrência desse fato, a Cemig vem alertando sobre a importância de respeitar medidas de segurança para evitar situações de perigo com a proximidade da rede elétrica em locais de obras. A finalidade é justamente conscientizar profissionais da construção civil sobre o uso seguro da eletricidade e, dessa forma, evitar acidentes, promovendo ações de orientação, principalmente direcionadas a profissionais autônomos que trabalham em meio a obras.

O chamado se faz ainda mais pertinente considerando esta época do ano, marcada pelo fim das chuvas, o que impulsiona muitos a construir ou reformar.

Todo cuidado é necessário ao trabalhar perto da rede de distribuição de energia

A pesquisa divulgada pela Abracopel revela, ainda, que os acidentes acontecem, em sua maioria, pelo toque imprevisto na rede de distribuição. Ocorrências do tipo lembram a necessidade de realizar uma Análise Prévia de Riscos (APR), como salientam a Abracopel e a própria Cemig.

“É importante ter máxima atenção ao içar materiais, para que eles não encostem ou se aproximem dos fios energizados. Uma ocorrência muito comum é o choque elétrico durante a pintura de muros, principalmente quando o pintor se afasta da fachada e, com isto, aproxima a extensão do rolo de pintura da rede, podendo acontecer uma fatalidade”, afirma o gerente de Segurança do Trabalho da Cemig, Wellington Cabral. Ele também relata o quanto é importante que profissionais respeitem as normas de segurança, principalmente a distância segura da rede.

Trabalho em altura e uso de extensores

Atividades como reforma de telhados e construção de segundo e terceiro pavimentos representam grande risco. Muitos dos acidentes estão ligados a tarefas realizadas na mesma altura da rede de média tensão. A principal orientação é observar a distância mínima de dois metros em relação à rede de distribuição.

O gerente da Cemig também ressalta que profissionais da construção devem ter máxima cautela ao lidar com a rede de média tensão, pois o mero contato indireto pode resultar em danos graves. "É fundamental observar a localização da rede elétrica para que os serviços sejam realizados com segurança. Em alguns casos, é necessária a instalação de barreiras protetoras para garantir a segurança necessária de vergalhões, tábuas, canos e outros materiais”.

É importante ter atenção aos equipamentos que estão sendo manuseados durante o processo de construção. A orientação é ter uma distância mínima de dois metros em relação à rede de distribuição Divulgação Cemig

O manuseio de cabos de rolo de pintura feitos de alumínio ou de outros materiais condutores de eletricidade também deve ser observado, assim como a manipulação de vergalhões, telhados e calhas. É importante lembrar que cabos de madeira também conduzem eletricidade e tocar ou se aproximar da rede de alta tensão pode expor as pessoas ao risco de choque elétrico.

O trabalho em altura também exige o uso de equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados. “A utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos para evitar a queda de nível para trabalhos em altura, também é indispensável. É preciso ter toda atenção com este tipo de trabalho”, explica Wellington Cabral.

Alerta aos incêndios causados por sobrecarga de energia

Além da maior ocorrência de acidentes envolvendo choque elétrico, os dados divulgados pela Abracopel revelam, ainda, um aumento expressivo de sinistros relacionados a incêndios causados por sobrecarga de energia no Brasil, tendo um crescimento de 11% em 2024, em comparação com o ano anterior.

“A energia elétrica é indispensável, dependemos dela para quase tudo hoje em dia. Mas é preciso ter bastante atenção para que sejam evitadas fatalidades. A eletricidade não tem cheiro, cor ou forma. Portanto, qualquer descuido ou má condição da instalação elétrica pode causar um acidente grave, podendo ocasionar morte ou sequelas irreversíveis”, reitera o engenheiro eletricista da Cemig, Demetrio Aguiar.

Segundo a Abracopel, o Brasil registrou no ano passado 2.373 acidentes ligados à eletricidade, aumento de 11,6% em comparação com 2023. Se considerado o número de pessoas que perderam a vida nesse tipo de ocorrência, foram 759 mortes no país no período, apresentando um crescimento de 12,6% em relação a 2023.

O balanço mostra, ainda, que incidentes relacionados a choque elétrico subiram de 986 para 1.077 em âmbito nacional. Já incêndios ocasionados por sobrecarga e curto-circuito passaram de 963 em 2023 para 1.186 em 2024, diferença de 23,16%.

Quando o recorte é sobre Minas Gerais, a entidade informa 184 ocorrências relacionadas à eletricidade, o que coloca o estado com o terceiro maior índice no país, atrás de São Paulo e Paraná.

Fique atento a caminhões de obras, eles apresentam grande perigo quando utilizados com o basculante levantado perto dos fios Divulgação Cemig

Fios e cabos de má qualidade também fomentam casos de choques elétricos

A Abracopel atribui o aumento nos incêndios à comercialização de fios e cabos de má qualidade, o que significa que não atendem aos requisitos básicos de segurança. Com isso, Demetrio Aguiar indica evitar a compra desses produtos, que também contribuem para acidentes e para o aumento no consumo de energia.

“Muitas vezes, não é preciso encostar na rede de média tensão para que ocorram os acidentes. A simples aproximação do objeto pode criar arco elétrico, e provocar um choque no profissional. Por isso, é essencial observar a distância dos cabos elétricos da Cemig e ter atenção na utilização de objetos longos, evitando a aproximação ou o toque nos fios de energia”, explica Demétrio Aguiar.