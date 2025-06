Israel, Irã e a ONU

“‘Os governantes do Irã prometeram destruir meu país, assassinar meu povo; e a resposta deste órgão, a resposta de quase todos os governos aqui representados, foi absolutamente nada, silêncio total, silêncio ensurdecedor’ – fala de Netanyahu, em 1/10/2015, na ONU. A omissão da ONU na questão iraniana é grave. Quando o Hamas, o Hezbollah e os Houthis atacam Israel, o fazem em nome do Irã pois são proxies (representantes) dos fundamentalistas xiitas iranianos. O Irã é o responsável pelos conflitos no Oriente Médio; os incentiva e os provoca, financia e fornece treinamento militar, armamento e logística para os grupos terroristas, desviando recursos do povo iraniano. Netanyahu vem denunciando a cumplicidade da ONU com o Irã há anos, sem sucesso. Em 27/9/24, ele discursou novamente na ONU e foi vaiado, pois alertou sobre o perigo crescente das ações iranianas, pediu que todos se juntassem a Israel e cobrou do Conselho de Segurança que impusesse sanções ao Irã por suas armas nucleares. Nada fizeram. Em 1994, John Bolton afirmou que 'O prédio do secretariado (da ONU) em Nova York tem 38 andares. Se perdesse 10, não faria diferença alguma. As Nações Unidas são uma das organizações intergovernamentais mais ineficientes em atividade'. Parece que 31 anos depois, confirma-se que Bolton tinha razão: a omissão da ONU é responsável pelo conflito na região.”

MILTON CORDOVA JUNIOR

Vicente Pires – DF