Deputado Nikolas e a fraude no INSS

"O deputado federal Nikolas Ferreira de Oliveira (PL/MG) acha engraçado disseminar fake news nas redes sociais. Levando desinformação à sociedade ao mentir sobre fatos absolutamente mentirosos. Agiu assim mentindo sobre cobrança de Pix, desmentida pelo governo e Banco Central. Agora, quando o governo federal coloca fim à corrupção no INSS, aquela que começou no governo Temer e passou quatro anos da gestão Bolsonaro, que é do seu partido, sem que nenhuma atitude tenha sido tomada para estancar a corrupção naquele órgão, o deputado espalha mais uma vez mentiras sobre os fatos reais. Cria narrativas falsas que deveriam ser punidas com o máximo rigor por parte da Comissão de Justiça da Câmara e pela Justiça brasileira. Esse tipo de molecagem não tem graça nenhuma, prejudica as autoridades brasileiras. O deputado moleque não tem veia humorística e deveria agir como homem cumprindo seu dever de zelar por seu mandato."



Rafael Moia Filho

Bauru – SP