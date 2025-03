Uma representatividade que cresce

NADIM DONATO ELIAS FILHO

Presidente da Fecomércio MG

Com o encerramento do carnaval, é fala corrente, o Brasil finalmente começa o ano. Isso pode ser verdade em parte porque para o setor do comércio de bens, serviços e turismo não há pausa. De fato, o carnaval encerra um período bem específico, de dezembro a fevereiro, em que os gastos das famílias ficam mais focados nas viagens, nas férias e nas festividades. Se essa sazonalidade afeta o comércio, e certamente afeta, ela beneficia serviços e turismo de modo mais positivo. Sigamos então na frequência deste ano de 2025 que segue marcado pelas mudanças no comércio entre os países em razão da posição fortemente protecionista do novo governo norte-americano.

Como temos visto pela oscilação quase diária do câmbio e da bolsa de valores, decorrente da atual dinâmica do comércio internacional, somos nações interdependentes. Essa é uma verdade que se impõe com clareza para todos enquanto reforça nas lideranças dos setores produtivos a necessidade de estarmos atentos aos desafios e às oportunidades que chegam.

Nesse contexto, os setores organizados tendem a conseguir mais sucesso em suas ações seguindo no fluxo que reordena a economia e o comércio do mundo. Tem sido assim com a Fecomércio MG que busca, pelo terceiro ano consecutivo, se fazer cada vez mais representativa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo do estado.

Dias atrás estivemos na cidade do Porto, em Portugal, na rota do turismo do vinho, em missão empresarial com lideranças da Fiemg, do Sebrae e equipe do governo do estado. Em agosto do ano passado, recebemos uma equipe de gastronomia da mesma cidade do Porto em Tiradentes. Os portugueses também foram acolhidos em Minas pelos setores produtivos, Faemg, Fiemg, Fecomércio MG e por representantes do governo.

Queremos dizer que o intercâmbio para a troca de conhecimento turístico é cada vez mais indispensável em um mundo inteiramente conectado. Desde o pós-pandemia, a atividade turística cresce de modo notável em Minas Gerais e, por si própria ativa, em cada destino, uma significativa rede de comércio e de serviços locais. Ativa aqui e ativa nos locais visitados pelos mineiros em qualquer lugar do mundo, é assim. É oportuno ressaltarmos como o carnaval de Belo Horizonte vem se tornando um dos maiores do Brasil após o incentivo direto da Fecomércio MG, Sesc e Senac.

Então, esse mesmo olhar que nos conecta com o mundo lá fora, nos mantém atentos à responsabilidade da Federação do Comércio dentro do território mineiro. Nesse sentido, cumprimos com o dever de informar que o evento Sistema Fecomércio MG na Rua, a partir deste mês de março, retoma sua jornada rumo ao interior do estado com a primeira parada no município de Passos.

Pelo terceiro ano, Fecomércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais se reúnem em novas cidades para mostrar a virtuosa engrenagem do Sistema Comércio em Minas Gerais. Defendemos que o movimento – seja em busca das parcerias internacionais ou para dentro de nosso estado, nos reconectando com nossas bases empresariais – é o caminho certo para o desenvolvimento do nosso setor.

Devemos dizer que ainda que a busca pela melhor representação do setor pode ser medida em números. A arrecadação da Fecomércio MG avançou 45% em 2024. O número é ótimo, mas ele vai além do aumento de autonomia financeira para a Federação o que é fundamental.

O aumento da arrecadação significa que os produtos e serviços da Fecomércio MG são bem-aceitos pelos sindicatos patronais e empresas porque oferecemos soluções para atender a necessidade de nossos associados. Essa sintonia comercial fala da real representatividade do setor do comércio de bens, serviços e turismo. É essa representatividade que vamos ampliar nesse ano de 2025.