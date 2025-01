Celulares nas escolas

“A proibição pura e simples do uso dos celulares ou a sua presença nas salas de aula é a opção mais simplista que não resolve a questão maior que está por trás dos estudantes. A grande maioria dos pais não educam seus filhos adequadamente, não dão exemplos e depois reclamam dos professores e das escolas, como se estas fossem obrigadas a educar seus filhos. No Brasil, nunca as autoridades seguem o caminho da educação. Orientar e educar os jovens para o uso correto dos celulares seria a forma mais inteligente. Assim é feito na Finlândia, Suécia e tantos outros países. A proibição é o atalho mais fácil para os governantes, porém, pode levar a um caminho sem volta no futuro.”

Rafael Moia Filho

Bauru – SP