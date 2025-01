“Criado no Japão nos anos 1970, o banco do tempo (de horas) consiste em créditos a jovens para serem usados na velhice. Na prática resume-se a, quando jovem, voluntariamente, fazer o bem a outras pessoas, preferencialmente a idosos. Créditos para ser usados no futuro, na melhor idade. Isto já existe. Começou no Japão em 1973. É uma atitude interessante que tende a universalizar. Tomara que sim.”

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES