"O banimento dos celulares será uma prova de fogo para as escolas no início do ano letivo. Muitas crianças do nosso próprio convívio são dependentes/viciadas na tecnologia, o que, certamente, representará um problema a mais para diretores e professores. As escolas dizem estar preparadas, mas como pôr fim a essa dependência? Somente uma boa assistência psicológica poderá ser eficaz para tirar os estudantes do mundo virtual e trazer para a realidade do estudo 'à moda antiga'."

Carlos H. W. Gonçalves

Vitória - ES