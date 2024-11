O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o seu mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, nada fizeram de efetivo para diminuir a inflação e para atrair novos investimentos para o Brasil. O falatório dos dois mais parece um engodo. Em seu pronunciamento da última quarta-feira, Haddad falou numa economia de R$ 70 bilhões, que não representa nem 2% da arrecadação do país. A cotação do dólar bateu novo recorde. Cortar as despesas da inchada máquina estatal nem passa pela cabeça dos petistas. A gestão Lula 3 continua aumentando os gastos, contando com os inacreditáveis 39 ministérios. Percebe-se um grave problema para os próximos anos, pois medidas com sólidos fundamentos estão cada vez mais distantes de serem cogitadas por essa equipe de trapalhões.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte