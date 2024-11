O Papa Francisco, na sua Carta Encíclica sobre o amor do coração de Jesus, lembra que é necessário que todas as ações estejam sob o “controle político” do coração, claro antídoto contra as agressividades e os desejos obsessivos. O pontífice assinala que a desvalorização do coração distancia o ser humano do amor e das respostas que a inteligência, por si, não pode conceber, inviabilizando avanços, obscurecendo o sentido de gratidão, fomentando inimizades e disputas fratricidas. Para ilustrar seus argumentos, o Papa Francisco faz referência a um personagem chamado Stavroguine, de um romance de Dostoievski, apontado como a “encarnação do mal”. Sem coração, o personagem é caracterizado por um espírito frio e vazio, intoxicado por maldades, rancores, ressentimentos e ingratidão. Assim, Stavroguine apenas consegue alimentar decepções e entrincheirar inimigos. Contrapondo-se à situação ilustrada pelo romance de Dostoievski, a Carta Encíclica do Papa Francisco ensina que não é suficiente ao ser humano a habilidade para lidar com a política em seu sentido mais amplo, nobre e indispensável. É ainda mais insuficiente dedicar-se apenas à política partidária. Torna-se urgente exercer a política do coração – buscando superar uma hegemonia que neutraliza o próprio coração.



Cada um é o coração que possui. O coração molda a identidade espiritual e alimenta a comunhão com o semelhante, capacitando o ser humano para estabelecer bons relacionamentos, livres de preconceitos e discriminações. É comum encontrar pessoas inteligentes, que se expressam de forma articulada e até encantadora, que dominam muitos assuntos, mas têm um coração apequenado, onde não cabe a gratidão, incapaz de ler adequadamente a realidade, contaminado por disputas e friezas que envolvem, principalmente, aqueles que consideram apenas o próprio ponto de vista. É preciso aprender a conhecer a realidade, a lidar com as diferentes circunstâncias da vida, a partir do coração. Merece destaque a referência que o Papa Francisco faz ao filósofo Heidegger, para quem a filosofia não começa com um conceito puro ou com uma certeza, mas com uma comoção: “O pensamento deve ser comovido antes de se trabalhar com conceitos, ou enquanto se trabalha com eles. Sem a comoção, o pensamento não pode começar. É a comoção que primeiramente dá o que pensar e perguntar. A filosofia ocorre sempre em uma tonalidade afetiva fundamental”.



O coração guarda a tonalidade afetiva fundamental do ser humano e pode endurecer-se a partir de determinados posicionamentos e escolhas. Perder a ternura é um grande risco que pode conduzir ao fracasso, à ilusão de ser dono da razão, justificando maldades, gestando insolentes convictos que acabam se tornando figuras indesejadas em diferentes grupos. O coração é a instância geradora e mantenedora de vínculos autênticos, com força para demolir personalismos e individualismos, com propriedades para se contrapor aos radicalismos. O Papa Francisco adverte que uma sociedade dominada pelo narcisismo é “anticoração”. “Anticoração” é a pessoa que se pauta pelo rancor e disputas, argumentando com o semelhante apenas para impor a sua razão, cego na consideração de outras perspectivas importantes, defendendo apenas o que alicerça o seu narcisismo. Com facilidade, descarta o semelhante, ou o trata como adversário. Assim, prejudica a edificação de relações saudáveis, marcadas pela gratidão e nobres gestos, por sentido adequado de cooperação e perdão. Aqueles que não têm coração padecem de um esvaziamento espiritual, incapacitando-se para o acolhimento de Deus e de sua vontade. Deixam-se dominar pela hegemonia da própria vontade. Um comprometimento perigoso e desolador pela desvinculação entre a valorização do próprio ser e a abertura aos outros, fragilizando o encontro pessoal consigo mesmo e a capacidade para se doar ao semelhante. Corações apequenados, com territórios estreitos, alimentam ódios, entrincheiram-se em frentes de violência.



Quando se adquire a capacidade de reconhecer o semelhante, alcança-se a verdadeira autenticidade. E somente encontra o semelhante aquele que é capaz de aceitar e reconhecer a própria identidade. Lembra o Papa Francisco que na era da inteligência artificial não se pode esquecer a poesia e o amor como caminhos e providências para salvar o ser humano. Perdida, pois, a ternura, perde-se também o sentido e a graça sagrada do viver. Tudo está unificado no coração, que pode ser a sede do amor com todos os seus componentes espirituais, psíquicos e físicos, ensina o papa. Sem coração cresce a indiferença, atrasam-se as reconciliações, proliferam-se as inimizades, agravam-se as grandes e pequenas guerras, sacrificada é a paz, dá-se lugar a angústias, medos e ódios.

A “política do coração” é o amor. O amor é o princípio basilar no “controle político” do coração. Somente amando, até mesmo os adversários, é que cada pessoa consegue compreender a razão de se viver. Aprender e dar “controle político” ao coração, em vista de mudar o mundo, é importante. Precede a essa atitude perguntar-se e responder, sinceramente, sem camuflagens, sem argumentos de justificação de si ou para autocomiseração: “Tenho coração?”. A resposta não pode ser simplista, com um “sim” ou com um “não”. Requer uma clarividente consciência de si, partindo da consideração do semelhante, identificando a disposição de superar preconceitos e não se deixar reger por mágoas. Dispor-se a contribuir sempre e fazer valer o amor que fecunda novos tempos, arquiteta cenários de igualdade, diálogos construtivos da paz. Todos possam se perguntar – “Tenho coração?” – e, na interioridade, procurar responder, de forma a reavaliar se os próprios modos de pensar e de agir fundamentam-se nos parâmetros do amor.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte