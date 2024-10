Com votos de sucesso, o setor de comércio e serviços de Belo Horizonte parabeniza os parlamentares eleitos e reeleitos nas eleições de 6 de outubro último. Os vereadores e vereadoras que serão empossados em 1º de janeiro de 2025 terão um papel essencial no fomento ao empreendedorismo na cidade.



A nova legislatura traz consigo não apenas novas ideias, mas também oportunidades de fortalecimento da parceria entre o Legislativo e o setor produtivo. Comércio e Serviços, setores vitais para a economia da capital, enxergam nesses novos mandatos uma possibilidade de diálogo aberto e colaborativo, visando o desenvolvimento da cidade, a criação de empregos e o fortalecimento das micro e pequenas empresas.



O próximo ano se inicia com novas conexões, novas articulações, mas o nosso propósito permanece o mesmo: representar da melhor forma os interesses do setor de comércio e serviços.



Com a nova composição da Câmara Municipal, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) mantém-se atenta e continuará pronta para apoiar proposições que tragam melhorias para o ambiente de negócios na cidade. Envidaremos esforços para encaminhar as pautas que consideramos prioritárias, atuando de forma propositiva para dar voz aos interesses do setor empresarial.



Nosso empenho será para que o Legislativo permaneça focado em impulsionar o desenvolvimento econômico, com o avanço de proposições e iniciativas fundamentais para empreenderem Belo Horizonte.



Atuaremos com afinco para apoiar projetos de lei que buscam impulsionar a economia, fortalecer o setor produtivo, simplificar processos, reduzir o custo de se empreender, gerar mais liberdade econômica e garantir segurança jurídica.



Por outro lado, estaremos atentos para evitar a criação de normas que elevem o custo das empresas, burocratizam o ambiente de negócios ou criem obstáculos ao exercício da atividade empresarial.



A criação de uma Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a exemplo do que já temos na Assembleia de Minas e no Congresso Nacional, será um passo importante para fortalecer o canal de diálogo com os vereadores e avançar no aperfeiçoamento das políticas públicas.



Há muito a ser feito em defesa do setor em âmbito municipal. Contamos com os senhores e senhoras vereadoras para apoiarem as causas dos empreendedores da nossa cidade.



Desejamos sucesso aos parlamentares eleitos e esperamos que seus mandatos sejam marcados por decisões responsáveis e pelo diálogo com todos os setores da sociedade. A CDL/BH se coloca à disposição para colaborar na construção de soluções que beneficiem a economia e o bem-estar da população.



Contem conosco para fazer de Belo Horizonte o melhor lugar para se empreender e viver.