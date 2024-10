“Após o terrível episódio de Novo Hamburgo (RS), onde um homem com esquizofrenia tinha QUATRO armas licenciadas como CAC – Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador – e matou e feriu várias pessoas, inclusive policiais, é preciso estabelecer limites e controle no acesso a armas. A quantidade de armamento legalizado no país aumentou exponencialmente, desde o governo Bolsonaro. Os episódios de uso de revólveres, pistolas e assemelhados se tornaram banais nos últimos anos. É preciso proteger vidas inocentes, inclusive de policiais.”

Célio Cruz

Recife - PE