“Assim como os carros, as pessoas estão cada vez mais automatizadas, admirando as obras feitas pelo homem, mas muitas vezes deixando de apreciar a natureza criada por Deus. Tenho acompanhado o crescimento das árvores nas seis rotatórias ajardinadas pela Associação dos Moradores do Bairro de Lourdes – ProLourdes, da mesma forma que acompanhei o crescimento da minha filha. Essas árvores, plantadas em parceria com a prefeitura e as construtoras Patrimar/Somattos, Copam e Terrazzas, são de espécies nobres como jequitibá, pau-brasil e aroeira. Não sei se terei o privilégio de vê-las quando estiverem adultas, mas sei da importância desse legado verde para as futuras gerações. Quero enaltecer a contínua luta da ProLourdes pela melhoria ambiental do nosso bairro, seja através da coleta seletiva, do combate à poluição ou das iniciativas em segurança, numa parceria com a Polícia Militar. Que esse trabalho continue firme, em prol de um bairro mais verde e seguro para todos.”

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte