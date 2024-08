Roberto Cury

Presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos (Sinog)

Ter higiene bucal é mais do que ter um sorriso bonito: é sinônimo de saúde e bem-estar e impacta significativamente na qualidade de vida das pessoas. Por isso, a conscientização sobre a Saúde Bucal édcrucial para a prevenção de doenças e a manutenção da saúde, já que problemas bucais não tratados podem levar a complicações mais graves, como o câncer de boca, infarto, demência e até problemas cardíacos, por exemplo. A boca é a porta de entrada para diversos microrganismos que podem oferecer danos à saúde.



Um estudo recente do IBGE revelou que 34 milhões de brasileiros acima de 18 anos perderam 13 dentes ou mais, e 14 milhões são totalmente desdentados. Ao mesmo tempo, dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO) mostram que o Brasil, com uma população estimada de 203 milhões de pessoas, tem mais de 400 mil cirurgiões-dentistas, resultando em uma média de 504 habitantes por Dentista. O Brasil fica atrás apenas de países como Estados Unidos e China. Isso evidencia a necessidade urgente de conscientizar a população sobre a importância de visitas regulares ao Dentista.



Dados agora do Instituto do Coração (Incor) mostram que cerca de 45% das doenças cardíacas e 36% das mortes por problemas cardíacos podem ter origem nos dentes. Uma possível explicação para isso é que a má higiene bucal pode levar ao contato de bactérias com o sangue e piorar uma já existente doença coronariana.

Apesar desse cenário, nos últimos anos, o número de beneficiários de planos odontológicos no Brasil cresceu expressivamente, ultrapassando 33 milhões, com um aumento médio de 7% ao ano. Esse crescimento, que reflete uma maior conscientização sobre a importância dos cuidados bucais regulares, também pode ser atribuído a outros fatores, como a acessibilidade financeira, já que um ticket médio mensal de um plano odontológico é de cerca de R$ 20. Ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à saúde bucal, os planos odontológicos não oferecem apenas um tratamento dentário, mas garantem a saúde como um todo, por um custo bem acessível para a população e também para as empresas.



Para manter esse crescimento e diminuir o número de pessoas com problemas de saúde bucal no Brasil, é fundamental investir em iniciativas como a campanha Julho Neon – salve o sorriso brasileiro, criada em 2020 pela Sinog, com o objetivo de dar luz à importância de democratizar o acesso à Saúde Bucal para todos os cidadãos.



Durante todo o mês de julho, a campanha ilumina monumentos importantes do país para marcar a data e, em parceria com algumas associadas, também realiza ações sociais, como o atendimento odontológico gratuito a populações desassistidas. Este ano, foram iluminados o Cristo Redentor e o Maracanã, no Rio de Janeiro, e a Ponte Estaiada e a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Já o atendimento odontológico aconteceu na região das Ilhas do Guaíba, em Porto Alegre (RS), no Abrigo O Coração do Pai, em Manaus (AM), e no Centro de Orientação e Reintegração Social (Corassol), em Ribeirão Preto (SP).



Iniciativas como essa demonstram o compromisso em conscientizar a população sobre a importância de cuidar do sorriso. Ao promover o acesso a informações e serviços odontológicos, iniciativas como essas, em conjunto com os planos odontológicos, contribuem para a prevenção de doenças, a melhoria da autoestima e o bem-estar geral. Para um futuro com sorrisos mais saudáveis, é preciso continuar investindo em iniciativas que promovam a conscientização, ampliem a cobertura dos planos e garantam a qualidade dos serviços odontológicos oferecidos à população.