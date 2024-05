Victor Graça



Superintende da Fundação Abrinq

Maio é o mês dedicado à conscientização e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, uma realidade dolorosa que exige atenção urgente. No Brasil, mais de 45 mil casos de violência sexual foram notificados em apenas um ano, o que equivale a uma média alarmante de 125 casos por dia.



A grande maioria desses abusos ocorre dentro do ambiente familiar ou com pessoas próximas, o que intensifica a gravidade da situação. Além das pressões sociais e do medo de retaliação, questões profundamente enraizadas contribuem para o silêncio das vítimas, como a falta de confiança nas instituições responsáveis pela aplicação da lei e da justiça.



A faixa etária dos 5 aos 14 anos é a mais suscetível e evidencia a urgência de intervenções precoces para interromper o ciclo de violência. Isso inclui programas educacionais sobre consentimento e respeito desde a infância, acesso a serviços de apoio psicológico e social para as vítimas e suas famílias, fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e uma campanha abrangente de conscientização sobre a seriedade do problema e a importância de identificar e denunciar qualquer suspeita de abuso, além de garantir a punição adequada aos agressores.



É alarmante perceber que muitos casos acontecem em ambientes onde existe uma relação de confiança, permitindo que o agressor manipule e intimide a vítima, muitas vezes aproveitando-se de sua posição de autoridade ou influência. Isso desafia a ideia convencional de que os agressores são sempre desconhecidos e evidencia que a violência sexual pode ocorrer em qualquer contexto, inclusive dentro do lar e em lugares que deveriam ser seguros.



Nos últimos dias veio à tona uma realidade chocante: meninas, já fragilizadas pelas recentes inundações no Rio Grande do Sul, foram violentadas sexualmente em espaços que deveriam ser seguros. Os abusos já eram recorrentes nas residências das vítimas e se estenderam aos abrigos para onde foram transferidas. A gravidade dessa situação é evidente, considerando que essas meninas já se encontram em estado de vulnerabilidade.



Diante desse cenário sombrio, é necessário adotar uma abordagem que vá além da punição individual e encontre as raízes desse problema. Isso implica em uma análise crítica das estruturas sociais, culturais e institucionais que perpetuam a violência, juntamente com medidas concretas para promover a educação sexual adequada e o apoio integral às vítimas.



Desde 2018, a campanha Pode Ser Abuso oferece materiais educativos e de sensibilização, assim como orientação sobre como todas as pessoas podem combater a violência sexual contra as crianças e os adolescentes. É importante reconhecer que enfrentar esse tipo de violência exige uma abordagem mais sustentável e abrangente, que envolva a educação, a conscientização e a mobilização de todos.



Isso significa promover uma cultura de respeito mútuo, comunicação não violenta e fortalecer os sistemas de proteção e apoio às vítimas. Requer o envolvimento de governos, organizações da sociedade civil, empresas e mídia em uma coalizão única.



Neste mês de maio, dedicado a ações de conscientização contra o abuso de crianças e adolescentes, é crucial nos comprometermos não apenas a combater os sintomas desse problema, mas também a enfrentar suas causas profundas e estruturais.