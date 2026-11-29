Duas apostas dividem o prêmio principal da Quina Friday 7173 realizado neste domingo (29/11) pela Caixa. Os bilhetes vencedores são da Bahia e acertaram as cinco dezenas sorteadas. Cada aposta ganhou R$ 39.642.033,30, totalizando o prêmio de R$ 79,2 milhões.

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As apostas vencedoras do prêmio principal são das cidades de Planalto (BA), com uma aposta simples, e Serrinha (BA), com um bolão de 35 cotas.

Os números sorteados foram 01- 20 - 48 - 54 - 63.

Ainda houve 429 jogos vencedores com 4 acertos; cada um ganhou R$ 9.193,20. Ao todo, 32.582 apostas acertaram 3 números e faturaram R$ 115,28 cada. Por fim, 865.030 apostas com dois acertos levaram R$ 4,34.

O Estado de Minas acompanhou o sorteio ao vivo.

A Quina Friday é um concurso especial da Quina das Loterias Caixa (concurso 7173), inspirado na Black Friday.

O prêmio não acumula: se ninguém acertar as 5 dezenas, o valor principal vai para quem acertar a quadra (4 números).

Apostas com desconto: a aposta simples (5 números) custava R$ 2,50 em vez do valor regular de R$ 3,00, com redução também para mais dezenas.

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Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.