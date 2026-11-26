Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3092, sorteadas nesta quinta-feira (26/8). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 82 milhões no próximo sorteio, neste domingo (29/11).

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A Mega-Sena 3092 teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Em Minas Gerais, oito apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 25.521,49 cada. Os ganhadores são de Belo Horizonte, Campanha, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Lagoa Formosa, Patos de Minas, São João del-Rei e Uberaba.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão realizadas no prazo mínimo de dois dias úteis após o comparecimento do ganhador à agência.

Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, desde que o valor líquido não ultrapasse R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).

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Caso prefira comparecer a uma lotérica, o apostador deverá apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.