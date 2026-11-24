Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3090, sorteadas nesta terça-feira (24/11). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 75 milhões no próximo sorteio, nesta quinta-feira (26/11).

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A Mega-Sena 3090 teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 57 - 47 - 10 - 27 - 28. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Em Minas Gerais, apostas simples feitas em Iturama, Oliveira, Pirapora, São João del-Rei e Teófilo Otoni acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 38.160,32 cada.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.