A Caixa sorteia nesta segunda-feira (23/11), às 21h, os concursos da Lotofácil 3836, +Milionária 409, Lotomania 3002, Dupla Sena 3035, Dia de Sorte 1354 e Super Sete 925.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta segunda-feira (23/11)

Lotofácil 3836 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

09 - 20 - 29 - 37 - 41 - 49

+Milionária 409 – R$ 117 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 09 - 20 - 29 - 37 - 41 - 49

Trevos da sorte: 4 - 5

Lotomania 3002 – R$ 2 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:

Dupla Sena 3035 – R$ 14,6 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1º sorteio: 04 - 05 - 12 - 25 - 43 - 45

2º sorteio: 02 - 14 - 15 - 22 - 33 - 38

Dia de Sorte 1354 – R$ 2,6 milhões

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas:

Mês da Sorte:

Super Sete 925 – R$ 650 mil

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Coluna 1: 8

Coluna 2: 3

Coluna 3: 6

Coluna 4: 0

Coluna 5: 8

Coluna 6: 3

Coluna 7: 9

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.