Lotofácil 3836 e outras loterias: confira os números sorteados (23/11)
Caixa também sorteia os concursos da +Milionária, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete nesta segunda-feira (23/11), no Espaço da Sorte
compartilhe
A Caixa sorteia nesta segunda-feira (23/11), às 21h, os concursos da Lotofácil 3836, +Milionária 409, Lotomania 3002, Dupla Sena 3035, Dia de Sorte 1354 e Super Sete 925.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.
Loterias desta segunda-feira (23/11)
Lotofácil 3836 – R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
09 - 20 - 29 - 37 - 41 - 49
+Milionária 409 – R$ 117 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 09 - 20 - 29 - 37 - 41 - 49
Trevos da sorte: 4 - 5
Lotomania 3002 – R$ 2 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas:
Dupla Sena 3035 – R$ 14,6 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas:
1º sorteio: 04 - 05 - 12 - 25 - 43 - 45
2º sorteio: 02 - 14 - 15 - 22 - 33 - 38
Dia de Sorte 1354 – R$ 2,6 milhões
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas:
Mês da Sorte:
Super Sete 925 – R$ 650 mil
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Coluna 1: 8
Coluna 2: 3
Coluna 3: 6
Coluna 4: 0
Coluna 5: 8
Coluna 6: 3
Coluna 7: 9
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.