Um vídeo em que um homem reclama das condições de uma estrada de terra e pede uma “melhora de vida” antes de solicitar comida pelo iFood viralizou nas redes sociais. Na gravação, ele mostra os buracos no caminho e o estado da bicicleta, enquanto critica as dificuldades enfrentadas durante o trajeto.

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“Vamos procurar uma melhora de vida primeiro para depois pedir iFood, por favor”, diz o homem no início do vídeo gravado em tom de humor. Com base na análise do perfil, não é possível afirmar se o jovem é de fato entregador do iFood, embora ele apareça em vários outros vídeos de supostas entregas.

Em seguida, ele explica que a bicicleta estaria sofrendo com as condições da estrada. “Quem tá sofrendo é a p**** da minha bicicleta. Quem tá pagando o preço aqui sou eu”, reclama.

Ao mostrar o caminho, o homem chama a atenção para os buracos e para o barulho provocado pela bicicleta. Ele também comenta que precisa descer em determinado trecho para seguir pelo local.

“Você liga que barulho é esse, mano”, diz, enquanto registra a situação.

O vídeo foi publicado no Instagram pelo perfil eovinte5____, identificado também pelo nome Rik_HaDouKen. O perfil tem pouoco mais de 150 mil seguidores. O vídeo, que está no Reels do Instagram do jovem, tinha 9,9 milhões de visualizações até o fechamento desta matéria.

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A situação chamou a atenção pelo contraste entre o pedido por uma vida melhor e as dificuldades mostradas durante o percurso, em uma reclamação que mistura humor e insatisfação.