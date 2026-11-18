FOLHAPRESS - Trabalhadores brancos receberam em média R$ 4.425 por mês no Brasil em 2025, um valor cerca de 71% superior ao dos pretos (R$ 2.585) e 66% maior que o dos pardos (R$ 2.672).



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No cálculo por hora, o rendimento médio dos ocupados brancos foi de R$ 27,20, cerca de 69% acima do dos pretos (R$ 16,10) e quase 63% acima do dos pardos (R$ 16,70).



Os dados são da terceira edição do estudo "Desigualdades Sociais por Cor ou Raça", divulgada nesta quarta-feira (18) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



No levantamento de 2021, os brancos receberam em média R$ 19 por hora de trabalho no Brasil, um valor que superou em cerca de 74% o rendimento dos pretos (R$ 10,90) e em 68% a quantia dos pardos (R$ 11,30). A vantagem relativa dos brancos se repete desde o início da série histórica, em 2012.



Quanto mais alto o nível de instrução, maior o rendimento, com salto expressivo para quem tem ensino superior completo. É nessa faixa que a diferença é maior: mulheres pretas ou pardas receberam R$ 28,80 por hora trabalhada, cerca de metade (52,7%) dos R$ 54,60 pagos a homens brancos.



Pretos e pardos eram maioria entre os ocupados (55,1%), mas ocupavam 30,7% dos cargos gerenciais em 2025. Os brancos, 43,8% dos ocupados, estavam em 67,4% desses cargos.



A principal fonte dos números é a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, que permite estimativas com recortes de cor e raça.



O rendimento médio em um mesmo domicílio per capita, ou seja, por pessoa, era de R$ 3.034 entre brancos, quase o dobro do registrado entre pretos (R$ 1.684) e pardos (R$ 1.665). A diferença se mantém desde 2012, embora a desigualdade tenha diminuído.



Segundo o IBGE, os rendimentos de 2025 foram os mais altos da série. Na comparação com 2012, os maiores crescimentos foram entre pardos (38,5%) e pretos (32,2%), enquanto o rendimento dos brancos subiu 25,3%.



A desigualdade também aparece no acesso a trabalhos com carteira assinada. Em 2025, estavam em ocupações informais 45,4% dos pardos, 42,6% dos pretos e 33,4% dos brancos.



Conforme o IBGE, a informalidade está muitas vezes associada ao trabalho precário ou à ausência de proteção social, o que limita o acesso a direitos básicos, como remuneração pelo salário mínimo e aposentadoria.



Na série iniciada em 2012, a ocupação informal passou a crescer a partir de 2016, com aumento relativo de trabalhadores sem carteira assinada e por conta própria, independentemente de cor ou raça.



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Na força de trabalho, que reúne pessoas de 14 anos ou mais ocupadas ou desocupadas na semana de referência, os brancos representavam 43,2%, os pretos, 11,6%, e os pardos, 44,1%.