Morte da influenciadora Vivi Motta é esclarecida pela polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu as apurações sobre a morte da influenciadora digital Victoria Motta, conhecida como Vivi Motta, aos 23 anos. A corporação confirmou que a jovem tirou a própria vida na segunda-feira (9/11) e, por isso, a investigação não terá novas etapas.

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O registro inicial do caso ocorreu na 14ª DP (Leblon) e seguiu para apuração na 15ª DP (Gávea), unidade que finalizou as diligências na capital fluminense.

Quem era a influenciadora Vivi Motta?

A jovem morava no Bairro São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e cursava direito. Ela era filha da joalheira Anna Vitória Motta com George Motta e tinha como figura paterna o empresário Mark Zammit, responsável por uma empresa do setor de alimentação e bebidas voltada para arenas, festivais e eventos esportivos.

Nas redes sociais, Vivi reunia mais de 31 mil seguidores no TikTok, espaço em que publicava vídeos sobre estilo, tendências de moda e bastidores do seu cotidiano. Depois da confirmação do falecimento, a página no Instagram foi tirada do ar e a conta no TikTok se tornou restrita.

Como foram as homenagens de despedida?

A cerimônia de velório ocorreu na quarta-feira (11/11), no Crematório São Francisco Xavier, localizado na Zona Norte carioca. Entre os presentes ligados à família estavam a socialite Narcisa Tamborindeguy e Helcius Pitanguy, filho do cirurgião plástico Ivo Pitanguy.

Logo após o velório, parentes e pessoas próximas prestaram um tributo à beira-mar. Vestindo camisetas estampadas com a foto da criadora de conteúdo, o grupo formou uma roda de oração e lançou balões brancos ao céu.

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Onde buscar ajuda em momentos de crise?

Pessoas que enfrentam sofrimento emocional, depressão, ansiedade intensa ou pensamentos de autoflagelação podem procurar apoio médico, psicológico ou de familiares. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e confidencial pelo telefone 188.