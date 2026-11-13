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EMOÇÃO

Menina canta e dança para a mãe com sequelas de AVC e comove a web

Aos 35 anos, Luana Cristina Queiximau convive com as consequências de um AVC isquêmico que sofreu aos 31

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
13/11/2026 10:26

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Menina canta e dança para a mãe com sequelas de AVC e comove a web; veja vídeo
Menina canta e dança para a mãe com sequelas de AVC crédito: Tupi

Um registro de afeto chamou atenção nas redes sociais após a pequena Laura cantar e dançar para a mãe, Luana, que vive com sequelas provocadas por um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na gravação, a menina usa um cartaz em formato de embrulho de presente pendurado ao pescoço enquanto faz a apresentação particular.

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A cena reflete a convivência diária da família de Chapadão do Lageado, que divide na internet os desafios e a dedicação exigidos pela recuperação da paciente.

Confira o vídeo

Qual é o quadro de saúde da mãe?

Aos 35 anos, Luana Cristina Queiximau convive com as consequências de um AVC isquêmico que sofreu aos 31. Por causa da gravidade do episódio, ela depende de auxílio contínuo e terapias constantes no dia a dia.

Como a rotina familiar se transformou?

Para assegurar o suporte de que Luana precisa, o marido dela, Jovecir, e a mãe da paciente deixaram seus empregos. O afastamento do trabalho e o aumento dos gastos com aparelhos e remédios reduziram a renda da casa.

Diante da nova realidade, o marido relata a surpresa e a gravidade da mudança. "É uma vida que virou assim do nada, de ponta da cabeça", contou Jovecir.

A filha do casal também colabora com as tarefas domésticas e mantém uma ligação próxima com Luana. Segundo o pai, o processo exige força de todos. "A Laura acaba sofrendo um pouco porque quer a mãe, mas temos fé da recuperação", explicou.

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Como é possível ajudar no tratamento?

Sem renda fixa e diante de despesas elevadas, os familiares dependem da solidariedade de amigos e da comunidade para manter os cuidados médicos.

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Quem quiser colaborar financeiramente pode realizar transferências pela chave Pix (47) 9 9739-638, que está no nome da sogra de Luana, Luciani Paul Kerschbaum. O valor arrecadado é destinado integralmente aos equipamentos e terapias necessários para a reabilitação.

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