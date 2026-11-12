Fiel, cãozinho Spaike sobe em maca do Samu para não deixar tutor sozinho; veja vídeo

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O pequeno cãozinho Spaike não abandonou o tutor em Ceilândia, no Distrito Federal. O morador de 59 anos precisou ser transportado de ambulância a um hospital após cair de uma cadeira de rodas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF) foi acionado para o atendimento no local. A equipe médica prestou a assistência e encaminhou o paciente para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Leia Mais

Reação do cãozinho durante o socorro

Quando foi chamado pelas equipes de socorro, o animal se escondeu debaixo da maca. Spaike buscou esse abrigo por medo de ser retirado do local onde estava o tutor.

Diante do receio do pet, as equipes de atendimento adotaram uma estratégia: ofereceram ração para o pequeno cão. Logo depois da oferta de alimento, o animal saiu do esconderijo e subiu no colo do dono.

Companhia na maca durante o transporte

Durante o transporte até a unidade hospitalar, o cãozinho subiu na maca para acompanhar o dono no atendimento. O animal realizou a viagem deitado entre as pernas do tutor de 59 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As equipes do Samu se encantaram com o apego do pet ao senhor. Movidos pelo companheirismo demonstrado pelo cão durante o transporte ao Hospital Regional de Ceilândia, os profissionais registraram a cena.