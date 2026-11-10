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BOATE KISS

STJ aumenta penas de dois dos quatro condenados pelo incêndio da Boate Kiss

Decisão atende parcialmente o pedido do MPRS para revisar as condenações fixadas pelo Tribunal de Justiça do RS

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Beatriz Vasconcelos - Correio Braziliense
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Beatriz Vasconcelos - Correio Braziliense
Repórter
10/11/2026 21:26 - atualizado em 10/11/2026 21:28

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Boate Kiss: relatora no STJ vota por aumentar penas dos condenados
Boate Kiss, palco da tragédia que matou 242 pessoas em 2013: STJ analisa recursos sobre as penas dos condenados crédito: AFP

O Superior Tribunal de Justiça acolheu parcialmente o recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e aumentou, nesta terça-feira (10/11), a pena de dois dos quatro condenados pelo incêndio da Boate Kiss. 

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O recurso apresentado pelo MPRS questionava a decisão da 1ª Câmara Criminal Especial do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), que havia reduzido as penas aplicadas aos condenados pelo Tribunal do Júri realizado em 2021. Embora o STJ tenha elevado as sanções de dois réus, o aumento ficou abaixo do patamar pretendido pelo MPRS.

Com a decisão, os ex-sócios da Boate Kiss, Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, aumentam suas condenações para 14 anos, 4 meses e 24 dias e 13 anos, 2 meses e 12 dias de prisão, respectivamente. Antes, os dois tinham a reclusão de 12 anos cada. 

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Já as penas dos outros envolvidos, o vocalista da Banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor musical Luciano Bonilha Leão foram mantidas. Os dois com 11 anos de reclusão cada.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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