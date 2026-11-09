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INSPIRAÇÃO

Noiva surpreende ao chegar de canoa havaiana para casamento na praia

Entrada triunfal em Vila Velha celebrou a paixão do casal pelo mar; atletas agora partem para disputar o campeonato mundial na lua de mel

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
09/11/2026 11:12

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Noiva surpreende ao chegar de canoa havaiana para casamento na praia
Noiva surpreende ao chegar de canoa havaiana para casamento na praia crédito: Tupi

Uma cena inusitada atraiu banhistas, frequentadores e corredores na manhã de sábado (7/11) na Praia da Sereia, em Vila Velha (ES). Vestida de branco e com véu, Priscilla Bandeira, de 32 anos, chegou ao próprio casamento a bordo de uma canoa havaiana para encontrar o noivo, Leonardo Ferreira, de 37 anos.

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O casal escolheu o mar pela ligação direta com o início do relacionamento. Leonardo fundou a escola de canoa havaiana Hip Va’a, projeto que funcionava na Curva da Sereia na época em que Priscilla ingressou como aluna. Com o passar do tempo, ela assumiu o cargo de diretora executiva da iniciativa, atualmente localizada na Praia da Costa.


Segundo o noivo, muitos convidados imaginavam uma entrada em veículo antigo, mas a dupla preferiu valorizar a rotina compartilhada: "A gente tem uma base de canoa havaiana, então faz todo sentido a noiva chegar de canoa havaiana."



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Logística e detalhes temáticos na areia


Para proteger o vestido, Priscilla planejou o embarque e o desembarque com a equipe de remadores. Por causa do vento, o trajeto de canoa foi encurtado, sem alterar a programação da cerimônia.


O esporte também marcou a decoração: uma embarcação serviu de apoio para bebidas e gelo, enquanto as alianças chegaram ao altar em uma miniatura de canoa. "A canoa faz parte do nosso dia a dia. É bem a nossa cara. É a nossa vida, é o que a gente faz", explicou Leonardo.


Disputa mundial na lua de mel


Atletas de surfe de canoa, Priscilla e Leonardo acumulam títulos estaduais e nacionais. O casal embarca na quarta-feira (11) para Portugal, onde disputará o campeonato mundial da modalidade durante a lua de mel.

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Nos votos, Priscilla comparou o esporte ao relacionamento, destacando a importância da parceria diante dos desafios: "a gente não escolhe o mar, as ondas, não escolhe o vento, se vai estar chovendo ou não. Mas a gente escolhe quem vai estar do lado".


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