Mega da Virada 2026: apostas começam com prêmio estimado em R$ 1 bilhão

Os brasileiros já podem concorrer ao prêmio da Mega da Virada 2026, que tem previsão de ultrapassar R$ 1 bilhão. As apostas para o concurso especial começaram nesta terça-feira (3/11) e poderão ser registradas até as 22h de 31 de dezembro. O sorteio está programado para as 11h de 1º de janeiro de 2027.

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A expectativa é de que a premiação mantenha o patamar alcançado na edição anterior, quando o valor inicialmente previsto foi superado ao longo do período de apostas. Em 2025, a estimativa era de R$ 850 milhões, mas o concurso acabou distribuindo R$ 1,09 bilhão, o maior prêmio já registrado na história da Mega da Virada.

Na ocasião, seis apostas acertaram as dezenas sorteadas e dividiram o montante. Cada uma recebeu mais de R$ 181,8 milhões.

Para participar da edição deste ano, o apostador precisa escolher pelo menos seis números entre as 60 dezenas disponíveis. A aposta simples custa R$ 6, mas é possível selecionar mais números no mesmo volante, com aumento proporcional no valor a ser pago.

Também existe a opção "Surpresinha", que permite deixar a escolha das dezenas por conta do próprio sistema, sem a necessidade de selecionar manualmente os números.

Prêmio não fica acumulado

Embora siga as regras tradicionais da Mega-Sena, a Mega da Virada tem uma característica que a diferencia dos concursos regulares: a premiação principal não acumula para outro sorteio.

Isso significa que, se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o valor reservado ao prêmio principal será destinado aos participantes que tiverem cinco acertos, conhecidos como ganhadores da quina. Caso também não haja vencedores nessa categoria, os recursos serão distribuídos entre aqueles que acertarem quatro números, na faixa da quadra.

Dessa forma, o prêmio será distribuído no próprio concurso, mesmo que ninguém consiga acertar todas as dezenas.

Onde e como fazer uma aposta

Os interessados podem participar presencialmente, em uma das mais de 13 mil casas lotéricas da Caixa Econômica Federal espalhadas pelo Brasil, ou utilizar os canais digitais da instituição.

Pela internet, é necessário ter pelo menos 18 anos e possuir um CPF válido. O cadastro pode ser realizado tanto no portal Loterias Caixa (clique para acessar) quanto no aplicativo oficial, disponível para dispositivos Android e iOS. Clientes da Caixa também contam com a possibilidade de registrar os jogos por meio do internet banking.

No site, o procedimento começa com a identificação do usuário ou a criação de uma conta, caso seja o primeiro acesso. Depois, basta localizar a Mega da Virada entre as modalidades disponíveis e preencher o volante virtual com as dezenas desejadas.

Quem não quiser escolher os números pode utilizar a "Surpresinha". Também é possível adquirir cotas de bolões disponíveis na plataforma.

Após definir os jogos, o apostador deve acessar o carrinho, localizado na parte superior direita da página, conferir as seleções e concluir a compra. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou Pix.

O procedimento pelo aplicativo é semelhante. Depois de instalar o Loterias Caixa pela Play Store (link aqui) ou App Store, o usuário precisa entrar na conta ou realizar seu cadastro. Em seguida, deve selecionar a Mega da Virada, preencher a aposta manualmente ou utilizar a escolha automática de números e acessar o carrinho, localizado na parte inferior da tela, para efetuar o pagamento.

No aplicativo, há uma exigência adicional: o apostador precisa estar fisicamente no Brasil. A plataforma utiliza a localização do dispositivo para verificar se o usuário está em território nacional, uma vez que a autorização para realizar apostas é válida apenas dentro do país.

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Independentemente do canal escolhido, os interessados devem observar o prazo final de 31 de dezembro. Após as 22h, não será mais possível registrar apostas para a edição de 2026.