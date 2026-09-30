Desvio de R$ 2 milhões em banco: casal é preso por golpes contra idosos

A gerente bancária Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, e seu companheiro, o dentista Adilson Coelho de Paula, de 56, estão presos preventivamente desde segunda-feira (28/9). O casal é investigado pelo desvio de pelo menos R$ 2 milhões de contas de clientes de uma agência do Banco Santander em Miguelópolis, no Norte do estado de São Paulo.

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As vítimas são, em sua maioria, idosos que perderam dinheiro em movimentações indevidas. As transações foram realizadas principalmente por Vanessa entre os anos de 2024 e 2026.

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Um dos casos envolve uma mulher, de 78 anos, que tinha cerca de R$ 300 mil na conta. A família descobriu que o saldo havia sido zerado quando foi ao banco sacar dinheiro, depois que a idosa passou por um transplante de córnea.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar furto mediante abuso de confiança contra idosos e pessoas vulneráveis. A investigação também apura indícios de estelionato e lavagem de dinheiro.

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Segundo as apurações, os valores foram distribuídos em outras contas bancárias e gastos em casas de jogos e apostas. A investigação do caso corre em sigilo.