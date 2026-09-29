Mega-Sena 3064 acumula e vai a R$ 75 milhões; 4 mineiros acertam a quina
Neste concurso, 82 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados
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Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3064, sorteadas nesta terça-feira (29/9). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 75 milhões no próximo sorteio, nesta quinta-feira (1/10).
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A Mega-Sena 3064 teve as seguintes dezenas sorteadas: 25 - 04 - 20 - 27 - 48 - 10. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.
Entre os 82 ganhadores da quina da Mega-Sena, quatro apostas são de Minas Gerais.
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As apostas mineiras que acertaram a quina são de Divinópolis (2), Nova Lima e Paracatu. Cada prêmio é de R$ 24.039,44. Uma das apostas de Divinópolis, porém, teve duas apostas premiadas na mesma faixa e, por isso, recebeu R$ 48.078,88.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.
Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão realizadas no prazo mínimo de dois dias úteis após o comparecimento do ganhador à agência.
Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, desde que o valor líquido não ultrapasse R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).
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Caso prefira comparecer a uma lotérica, o apostador deverá apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.