Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Mega-Sena 3064 acumula e vai a R$ 75 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 82 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/09/2026 22:28

compartilhe

×
Confira o passo a passo para resgatar o prêmio da Mega-Sena com total sigilo
Saiba como resgatar seu prêmio da Mega-Sena e garantir sua segurança, conforme detalhado na matéria crédito: Divulgação/ Caixa

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3064, sorteadas nesta terça-feira (29/9). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 75 milhões no próximo sorteio, nesta quinta-feira (1/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!


A Mega-Sena 3064 teve as seguintes dezenas sorteadas: 25 - 04 - 20 - 27 - 48 - 10. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.


Entre os 82 ganhadores da quina da Mega-Sena, quatro apostas são de Minas Gerais.



Leia Mais






As apostas mineiras que acertaram a quina são de Divinópolis (2), Nova Lima e Paracatu. Cada prêmio é de R$ 24.039,44. Uma das apostas de Divinópolis, porém, teve duas apostas premiadas na mesma faixa e, por isso, recebeu R$ 48.078,88.


Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.


Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão realizadas no prazo mínimo de dois dias úteis após o comparecimento do ganhador à agência.


Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, desde que o valor líquido não ultrapasse R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Caso prefira comparecer a uma lotérica, o apostador deverá apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.



Tópicos relacionados:

da mega mega-sena quina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay