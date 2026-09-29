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Mega-Sena e outras loterias têm sorteios antecipados neste fim de semana

Concursos previstos para domingo (4/10), às 11h, serão antecipados para sábado (3/10), às 21h, por causa das eleições

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Repórter
29/09/2026 21:39 - atualizado em 29/09/2026 21:41

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Loterias segunda e sexta
Loterias da Caixa crédito: YouTube/Caixa/Reprodução

 

Os sorteios das loterias da Caixa previstos para domingo (4/10), às 11h, data do primeiro turno das eleições, serão antecipados para sábado (3/10), às 21h.

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A mudança vale para os concursos de Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania, Dia de Sorte e Loteria Federal, que teriam sorteios no domingo.

Com a mudança, o prazo para apostas individuais passa de 22h para 19h aos sábados dos fins de semana de votação.

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A alteração também será aplicada ao segundo turno. Os sorteios previstos para domingo (25/10) serão realizados no sábado (24/10), às 21h.

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Os sorteios são transmitidos pelos canais oficiais da Caixa e o Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

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