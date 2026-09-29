Anvisa exige três critérios para liberar remédios experimentais a pacientes no Brasil

O acesso a tratamentos experimentais no Brasil é uma possibilidade para pacientes com doenças graves, mas segue regras estritas para garantir a segurança. O caminho, conhecido como uso compassivo, é detalhado pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 38, de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A norma está em processo de revisão desde 2023, buscando simplificar e agilizar as análises.

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O que é o uso compassivo de um medicamento?

Trata-se de uma autorização especial concedida pela Anvisa para que pacientes com doenças graves e raras, sem alternativas terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro, possam usar um medicamento que ainda está em fase de pesquisa clínica e não possui registro definitivo.

Na prática, é uma porta de acesso a uma nova esperança, mas aberta apenas em situações muito específicas. A solicitação não é feita pelo paciente, e sim pelo médico responsável, que assume total responsabilidade pelo tratamento.

Quais são as regras da Anvisa para liberar o tratamento?

O processo é rigoroso e técnico, com a Anvisa avaliando cada pedido individualmente. Para a autorização ser concedida, três condições principais precisam ser atendidas simultaneamente:

Condição do Paciente: É necessário comprovar que o paciente possui uma doença grave, debilitante e que ameace a vida.

Ausência de Alternativas: O médico deve demonstrar que todas as opções terapêuticas disponíveis e registradas no Brasil já foram utilizadas sem sucesso ou são inadequadas para o caso.

Fornecimento Gratuito: A empresa farmacêutica responsável pelo medicamento experimental deve concordar em fornecê-lo sem custos ao paciente durante todo o tratamento.

O médico proponente deve apresentar um relatório detalhado justificando a necessidade do uso e se comprometendo a monitorar os resultados e possíveis efeitos adversos.

O medicamento experimental é sempre seguro e eficaz?

Não necessariamente. Este é um ponto crucial a ser compreendido. O termo "experimental" indica que a segurança e a eficácia do produto ainda não foram totalmente comprovadas por meio dos estudos clínicos amplos, que são obrigatórios para o registro sanitário de qualquer medicamento.

Portanto, o uso compassivo opera na fronteira entre a esperança de um benefício e a existência de riscos. Pacientes e familiares devem estar cientes de que a substância pode não gerar os resultados esperados e, inclusive, apresentar efeitos colaterais ainda desconhecidos ou graves.

O protocolo de uso compassivo equilibra a busca por esperança com a indispensável segurança do paciente.

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