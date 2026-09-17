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Novo remédio contra enxaqueca é aprovado pela Anvisa; veja como funciona o Aquipta
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Diferentemente de remédios usados apenas depois do início da dor, a nova opção foi desenvolvida para prevenir as crises ao interferir em um dos mecanismos relacionados à doença. Isso porque o atogepanto bloqueia a ação do CGRP, molécula envolvida na transmissão da dor e na ativação de processos associados à enxaqueca. Foto: Pexels/kaboompics.com
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A indicação aprovada contempla adultos que apresentam pelo menos quatro episódios de enxaqueca por mês. A autorização inclui comprimidos de 10 mg e 60 mg, ambos em embalagens com 28 unidades, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União. Foto: Pexels/Yaroslav Shuraev
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Antes de chegar ao mercado, porém, o medicamento ainda precisa passar pela avaliação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), responsável pela definição do preço. No início de setembro a empresa informou que, por enquanto, não existe uma previsão para o início das vendas nas farmácias brasileiras. Foto: Pexels/Damian Sochacki
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O Aquipta já possui comercialização autorizada em países da Europa e nos Estados Unidos. A decisão da Anvisa levou em conta dados de segurança, tolerabilidade e eficácia obtidos em dois estudos clínicos, chamados Advance e Progress. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Em um dos testes, 59% dos pacientes tratados tiveram redução de pelo menos metade na quantidade de crises, enquanto esse índice foi de 29% no grupo placebo. O estudo Progress acompanhou aproximadamente 778 adultos com enxaqueca crônica durante 12 semanas. A redução média chegou a 6,9 dias de sintomas por mês entre os pacientes que receberam o medicamento, diante de 5,1 dias no grupo placebo. Foto: Pexels/Vitaly Gariev
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Com a autorização, o Aquipta passa a integrar o conjunto de alternativas direcionadas ao tratamento da doença no país, que ganhou outra opção em maio, quando a Anvisa aprovou o Nurtec ODT, medicamento à base de rimegepanto que tem previsão de chegar no mercado brasileiro no primeiro semestre de 2027. Foto: Reprodução
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A enxaqueca é uma doença neurológica crônica que provoca episódios recorrentes de dor moderada a intensa e pode vir acompanhada de náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e aos sons. Segundo o Ministério da Saúde, a condição afeta cerca de 15% da população mundial, e cada crise costuma durar entre quatro e 72 horas. Foto: Pexels/Andrea Piacquadio
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