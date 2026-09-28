Policial penal é preso após matar a mulher a tiros na Grande SP

Um policial penal foi preso na noite deste domingo (27/9) após a companheira ser morta a tiros dentro de uma casa em Cajamar, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h17 e chegou inicialmente às equipes como um chamado por disparo de arma de fogo.

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A corporação informou que os policiais encontraram a vítima já ferida na cabeça quando chegaram ao endereço.

"Na noite de domingo (27), por volta das 20h17, policiais militares do 26º BPM/M foram acionados para atender a uma ocorrência inicialmente informada como disparo de arma de fogo, na Rua das Macieiras, 120, Jardim Maringá, em Cajamar/SP."

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a mulher não resistiu. Na nota, a Polícia Militar informou que a vítima tinha 36 anos.

"No local, as equipes encontraram uma mulher, de 36 anos, ferida por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Equipes do SAMU realizaram o atendimento, mas o óbito foi constatado no local."

Relatos de vizinhos indicam que o casal teria discutido ao longo do domingo. A suspeita inicial é de que, durante uma nova discussão à noite, o policial penal tenha disparado contra a companheira.

A própria Polícia Militar registrou essa versão ao detalhar as primeiras informações reunidas no atendimento da ocorrência.

"Segundo informações iniciais, durante uma discussão, o companheiro da vítima, policial penal, teria efetuado o disparo."

Familiares relataram que a mulher já havia mencionado episódios de agressão e manifestado a pessoas próximas a intenção de encerrar o relacionamento, embora também dissesse ter medo de se separar. O casal estava junto havia cerca de dez anos e tinha uma filha de 9 anos.

Após os disparos, o pai da vítima acionou a Polícia Militar. As informações iniciais apontam ainda que o policial teria agredido o sogro, que ficou ferido no rosto, com sangramento no nariz, e precisou ser levado a um hospital.

O suspeito acabou detido por agentes da Guarda Civil Municipal de Cajamar. A Polícia Militar informou que a ocorrência ficou sob responsabilidade da corporação municipal. Depois da prisão, o policial foi levado ao 1º Distrito Policial de Cajamar. Na delegacia, ele chegou a alegar que a companheira teria cometido suicídio.

Apesar dessa versão, a ocorrência foi registrada como feminicídio, segundo a pela Polícia Militar.

"A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Cajamar, onde o caso foi registrado como feminicídio."

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A Polícia Civil deverá agora apurar a dinâmica da morte e reunir depoimentos de familiares e testemunhas para esclarecer as circunstâncias do caso.