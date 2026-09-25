Parafusos em varandas: truque caseiro afasta pombos sem produtos químicos

Se você já notou parafusos pendurados por fios em alguma varanda e ficou curioso, saiba que provavelmente não se trata de uma decoração exótica. Na verdade, é um truque caseiro e inteligente para afastar pombos, um problema comum em muitas cidades, sem precisar gastar com instalações caras ou usar produtos químicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A solução é surpreendentemente simples e se baseia na combinação de três estímulos que incomodam as aves: movimento, som e reflexos de luz. Juntos, esses elementos criam um ambiente desconfortável e imprevisível para os pombos, incentivando-os a procurar outro lugar para pousar sem causar nenhum mal a eles.

Leia Mais

Como o truque dos parafusos funciona

A eficácia do método está na maneira como ele perturba os sentidos dos pombos. Quando o vento sopra, os fios se movem de forma irregular, funcionando como um primeiro sinal de alerta para as aves, que são naturalmente desconfiadas de movimentos súbitos.

Além disso, os parafusos ou porcas se chocam entre si ou contra o guarda-corpo, produzindo um som metálico sutil, mas irritante para os pombos. Para completar, a luz do sol reflete nas superfícies metálicas, gerando brilhos e flashes que ofuscam e desorientam as aves, tornando a área pouco atraente.

Passo a passo para instalar em casa

Montar essa barreira visual e sonora é muito fácil e requer poucos materiais. Você vai precisar apenas de um rolo de fio resistente (como nylon ou arame fino), alguns parafusos, porcas ou arruelas, e uma tesoura.

Primeiro, corte vários pedaços de fio no comprimento desejado, considerando a altura do local onde serão pendurados. Em seguida, amarre um parafuso ou outra peça metálica em uma das pontas de cada fio, garantindo que o nó esteja bem firme para evitar que se solte com o vento.

Por fim, fixe a outra ponta dos fios em pontos estratégicos da sua varanda, como no teto, no topo do guarda-corpo ou perto de vasos de plantas. O ideal é distribuí-los em locais com boa corrente de ar para maximizar o movimento e o som.

Cuidados e dicas para potencializar o efeito

Embora eficaz, é importante lembrar que os pombos podem se acostumar com o truque com o tempo, o que pode diminuir sua eficácia. Por isso, é fundamental combinar o método com outras práticas e cuidados. Amarre bem as peças para que não caiam e causem acidentes, e verifique se os parafusos não estão enferrujados, pois a ferrugem pode comprometer a durabilidade do fio e diminuir a reflexão da luz.

Para um resultado ainda melhor, mantenha a varanda sempre limpa, sem restos de comida ou água parada, que são atrativos para as aves. Verifique também se existem vãos ou frestas onde elas possam construir ninhos e feche-os. Outra dica é reposicionar os parafusos a cada duas semanas, mudando-os de lugar para que os pombos não se habituem. Você pode ainda potencializar o efeito combinando os parafusos com outros elementos, como fitas reflexivas ou pequenos cataventos, que também usam movimento e brilho para espantar os pombos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria