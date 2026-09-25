Argentino com esquizofrenia é achado em rio após dirigir mil quilômetros até SP

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Um argentino de 30 anos, diagnosticado com esquizofrenia, foi encontrado em Iguape, no litoral de São Paulo, após dirigir por cerca de mil quilômetros. Mariano Cardozo estava desaparecido havia três dias quando foi localizado em meio às enchentes do Rio Ribeira de Iguape.

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Morador de Eldorado, na Argentina, ele saiu de casa na manhã de quinta-feira (17) com o carro da família. No domingo (20), o Corpo de Bombeiros o encontrou com o veículo submerso em uma área rural e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Iguape.

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Uma equipe do 14° Batalhão do Interior (BPM/I) foi acionada para auxiliar na identificação, pois Mariano estava desorientado. A situação ficou confusa inicialmente porque ele portava os documentos do pai, o que levou os agentes a cogitar a possibilidade de ele ser um foragido da Justiça.

A localização da família

O cabo Diego Xavier Felisardo, um dos policiais que atendeu a ocorrência, relatou que a corporação iniciou buscas na internet. Os agentes encontraram uma publicação sobre o desaparecimento de Mariano e conseguiram um telefone para contato com os familiares.

Após uma ligação não atendida, o policial enviou uma mensagem por uma rede social com imagens de Mariano. O pai confirmou a identidade do filho minutos depois. Para garantir a localização, os policiais realizaram uma chamada de vídeo entre o jovem e seus parentes.

Felisardo, na corporação há 15 anos, disse que a iniciativa foi motivada por ele também ser pai. “É gratificante saber que a nossa atividade vai além do serviço operacional”, afirmou o agente.

O reencontro

O pai de Mariano viajou até Iguape na segunda-feira (21) para buscar o filho. Eles permaneceram no Brasil até quarta-feira (23), enquanto o jovem recebia acompanhamento médico e resolviam questões sobre o veículo. O policial manteve contato com a família e ofereceu auxílio com o serviço social do município.

Em nota, a Prefeitura de Iguape informou que o paciente deu entrada no pronto-socorro desorientado e com fome. Ele foi acolhido pelas equipes, que providenciaram alimentação, cuidados de higiene e apoio com o idioma.

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O Serviço Social foi acionado e, após avaliação médica, Mariano recebeu alta em boas condições no dia 21 de setembro, deixando a unidade na companhia de seus familiares.