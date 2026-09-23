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Academia é destruída após donos negarem pagar 'taxa do crime'; veja o vídeo

Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos em Ananindeua: eles quebraram a porta de vidro, depredaram a recepção e fugiram

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Repórter
23/09/2026 09:11 - atualizado em 23/09/2026 09:13

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Academia é destruída após donos negarem pagar a 'taxa do crime'
Câmeras de segurança capturaram a invasão e depredação de uma academia em Ananindeua crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma academia foi invadida, furtada e depredada na madrugada de domingo (20), no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com os proprietários do estabelecimento, a ação teria ocorrido depois que eles se recusaram a pagar a chamada "taxa do crime".

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Câmeras de segurança instaladas no local registraram o ataque. As imagens mostram o momento em que ao menos três criminosos quebram o vidro da porta de entrada para conseguir acessar a academia.

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Após entrarem, eles danificaram a área da recepção, onde jogaram balcões, uma mesa e equipamentos eletrônicos no chão. Os suspeitos também quebraram computadores e vasculharam gavetas antes de fugirem.

Em nota, o estabelecimento comunicou que trabalha para que tudo volte ao normal o mais breve possível. "Sabemos o quanto isso é importante para vocês e agradecemos pela compreensão e paciência durante esse período", pontuaram aos clientes.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova. A invasão, ocorrida no domingo (21) em uma academia no bairro do Paar, está sob investigação para apurar as circunstâncias do fato.

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Testemunhas são ouvidas e as imagens das câmeras de segurança são analisadas. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, através do número 181.

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