Invasão ao imóvel de Milton Leite: HD de segurança é alvo único de criminosos

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Um imóvel utilizado como escritório político pelo ex-vereador Milton Leite (União Brasil) foi furtado na noite de domingo (20), em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Os criminosos levaram apenas o HD que armazenava as imagens do circuito de segurança, mas ignoraram mais de R$ 19 mil em dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ação ocorreu por volta das 21h15 em um endereço na Rua General Bráulio Guimarães. Segundo moradores, o local pertence ao ex-presidente da Câmara Municipal, que está preso em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Leia Mais

No imóvel, policiais encontraram R$ 19.271 em notas esparramadas pelo sofá, valor que não foi levado pelos invasores. Documentos revirados em nome de Milton Leite, como talões, cartões bancários, um Bilhete Único e uma carteirinha de filiação ao Corinthians, também foram achados.

A polícia apreendeu parte dos documentos e o dinheiro. Acredita-se que pelo menos três criminosos participaram do furto, que durou menos de 15 minutos. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial (DP).

Prisão por suspeita de ligação com o PCC

Milton Leite cumpre prisão temporária de 30 dias por suspeitas de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de transporte público da capital. Investigadores apontam que ele seria responsável pela operação de empresas sob controle do grupo e o dono de fato da Transwolff.

No sábado (19), Leite alegou não se sentir bem na prisão e pediu para ser levado a um hospital antes da audiência de custódia. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

A prisão ocorreu durante a operação "Vectura Corrupta", que também investiga o ex-presidente da SPTrans, Levi dos Santos Oliveira, e o ex-candidato à Prefeitura de Praia Grande, Danilo Marco Morgado Silva (PL). A ação cumpriu 16 mandados de prisão em sete cidades paulistas.

Ao se entregar na sexta (18), Milton Leite afirmou ser inocente. "Só arrepende quem comete crime. Eu não cometi nenhum e nada devo", declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em vídeo, Alexandre Leite, filho do ex-vereador, considerou a medida injusta, mas viu a situação como uma oportunidade de "passar essa história a limpo e colocar um ponto final".