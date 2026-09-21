Quanto o governo Lula destinou ao agro: veja os números do Plano Safra 2026/27

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O governo federal anunciou, entre junho e julho de 2026, os valores do Plano Safra 2026/2027, totalizando um recorde de R$ 610 bilhões em crédito para o agronegócio. A medida busca ressaltar o apoio financeiro e estratégico a um dos principais motores da economia do país, embora tenha recebido críticas do setor, que apontou que o reajuste não cobriu a inflação do período.

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A liberação dos recursos ocorre em um contexto de aproximação do governo com o agronegócio, segmento com forte representatividade política e econômica, e também busca destacar a abertura de novos mercados internacionais para produtos brasileiros como um pilar da política para o setor.

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Qual o valor do Plano Safra 2026/2027?

O Plano Safra para o ciclo 2026/2027 disponibilizou um total de R$ 610 bilhões em crédito rural. Deste montante, a maior parte, R$ 525,1 bilhões, foi direcionada para a agricultura empresarial, que engloba médios e grandes produtores rurais, financiando principalmente custeio e investimentos.

O valor representa um esforço do governo federal para apoiar a produção agrícola e pecuária, garantindo recursos para a aquisição de insumos, máquinas e melhorias na infraestrutura das propriedades. O restante do montante é voltado ao fortalecimento da agricultura familiar.

Como os recursos do Plano Safra são divididos?

A distribuição dos R$ 610 bilhões do Plano Safra atende diferentes perfis de produtores, com foco tanto no agronegócio empresarial quanto na agricultura familiar. A alocação dos fundos foi estruturada para apoiar desde a produção de commodities para exportação até alimentos básicos para o mercado interno.

A divisão principal do financiamento agrícola é a seguinte:

Agricultura empresarial: recebeu R$ 525,1 bilhões, destinados a operações de custeio, investimento e comercialização para médios e grandes produtores.

Agricultura familiar: foram destinados R$ 85,2 bilhões para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com juros mais baixos e condições especiais de pagamento. No total, o pacote para o segmento, incluindo outras políticas como assistência técnica e seguro, soma R$ 97,3 bilhões.

Qual o contexto político do Plano Safra?

O anúncio do Plano Safra com valores recordes tem um claro componente político. Ao destacar o montante do crédito rural, o governo busca responder a críticas vindas de um setor que, em grande parte, se alinha a seus oponentes, e reforçar a narrativa de apoio ao agronegócio.

Além do volume de recursos para o financiamento agrícola, o governo também ressalta a abertura de dezenas de novos mercados para a exportação de produtos brasileiros. Essa frente de atuação é apresentada como um pilar fundamental para a expansão e a lucratividade do setor, em uma estratégia para fortalecer laços e demonstrar comprometimento com as pautas do agronegócio.

Quais as principais linhas de financiamento?

Dentro do Plano Safra, existem programas específicos que atendem às necessidades de diferentes produtores. O Pronaf, por exemplo, é crucial para pequenos agricultores, financiando desde a produção de alimentos até projetos de agroecologia, com taxas de juros reduzidas para incentivar a permanência no campo.

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Para os médios produtores, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) oferece condições de crédito intermediárias. Já os grandes produtores acessam linhas com juros alinhados aos de mercado, mas com o volume de recursos garantido pelo plano, o que assegura a previsibilidade necessária para o planejamento da safra.