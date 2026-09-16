Robinho pode deixar o regime fechado em 2027; entenda os abatimentos na pena

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O ex-jogador Robinho teve mais 72 dias abatidos de sua pena de nove anos de prisão, em decisão da Justiça de São Paulo de setembro de 2026. Com isso, ele acumula um total de 301 dias remidos. Ele cumpre no Brasil a sentença por estupro coletivo cometido na Itália em 2013, em Milão, quando defendia o AC Milan, já que o país não extradita seus cidadãos. Está detido no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior do estado, para onde foi transferido em novembro de 2025. A prisão ocorreu em março de 2024.

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Com o total de 301 dias remidos, o ex-atleta se aproxima da possibilidade de solicitar a progressão para o regime semiaberto. O cálculo de sua execução penal aponta que o benefício poderia ser requerido a partir de 2027, prazo que é antecipado a cada novo abatimento validado pela Justiça.

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Como funciona a remição de pena?

A remição de pena é um direito previsto na Lei de Execução Penal (LEP) que permite ao condenado reduzir seu tempo de reclusão. O benefício é concedido por meio de trabalho, estudo ou leitura, funcionando como um incentivo à ressocialização do detento.

As regras para o abatimento do tempo de condenação são claras e seguem uma proporção específica para cada atividade realizada dentro da unidade prisional. A defesa do apenado solicita a remição ao juiz, que analisa os comprovantes e autoriza a diminuição da pena.

Quais são as regras para reduzir a pena?

A Lei de Execução Penal estabelece critérios distintos para cada modalidade de atividade que resulta na diminuição da sentença. O objetivo é que o tempo de reclusão seja utilizado para capacitação profissional e desenvolvimento pessoal. As principais formas de remição são:

Trabalho: a cada três dias trabalhados, o preso tem direito à redução de um dia na pena.

Estudo: um dia de pena é abatido a cada 12 horas de frequência escolar, que devem ser divididas em, no mínimo, três dias.

Leitura: a leitura de uma obra literária, com a apresentação de uma resenha ao final, pode garantir a remição de quatro dias na sentença, com o limite de 12 obras por ano.

Quantos dias Robinho já conseguiu abater?

Até setembro de 2026, Robinho acumulou um total de 301 dias de remição, concedidos em três decisões judiciais diferentes. A primeira, em outubro de 2025, abateu 69 dias. A segunda, em janeiro de 2026, somou mais 160 dias. A mais recente, de setembro de 2026, acrescentou 72 dias ao cálculo.

Os abatimentos foram conquistados por meio de trabalho na unidade prisional, cursos de qualificação profissional pelo Senai, frequência à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e leitura de obras literárias como 'Tristão e Isolda', 'Capitães da Areia' e 'A Invenção de Hugo Cabret', com apresentação de resenhas dentro de um programa da Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel (Funap).

Quando Robinho pode progredir para o regime semiaberto?

Robinho foi condenado por um crime considerado hediondo, o que impõe regras mais rígidas para a progressão de regime. Para ter direito ao semiaberto, ele precisa cumprir ao menos 40% da pena total de nove anos, o que equivale a três anos e sete meses de reclusão (aproximadamente 1.308 dias).

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A contagem para o benefício, que se encerraria em 2027, é diretamente impactada pelos 301 dias já remidos. Esse total é descontado do tempo a ser cumprido em regime fechado, aproximando significativamente a data em que o ex-jogador poderá solicitar a progressão.