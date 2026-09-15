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Vídeo: homem destrói garrafas de vinho em mercado e prejuízo é de R$ 50 mil

Imagens registradas por clientes mostram que o homem, que não teve o nome divulgado, dirige-se às prateleiras de vinhos e usa um capacete para quebrar várias garrafas de uma vez

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Folhapress - Notícias
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Repórter
15/09/2026 11:36

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Depois do ataque, ele foi detido por policiais que já o aguardavam na porta do supermercado
Depois do ataque, ele foi detido por policiais que já o aguardavam na porta do supermercado crédito: Instagram/Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos destruiu a adega de um supermercado localizado no centro de Dourado, no interior de São Paulo, e causou um prejuízo de R$ 50 mil após dois minutos de fúria no estabelecimento, na manhã dessa segunda-feira (14).

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Imagens registradas por clientes mostram que o homem, que não teve o nome divulgado, dirige-se às prateleiras de vinhos e usa um capacete para quebrar várias garrafas de uma vez.





Em seguida, ele arremessa outras garrafas do chão e em direção a uma porta do supermercado, que também foi danificada.


 


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Funcionários e clientes estavam no estabelecimento no momento do ataque e não interferiram até a chegada da Polícia Militar. Um dos clientes inclusive continuou as compras normalmente e pediu para ser cobrado no cartão de débito, como mostra um dos vídeos. Outras pessoas gritaram e saíram do local às pressas.



O homem foi detido, sem reação, por policiais militares que chegaram ao local enquanto ele ainda estava na adega. Ele colocou as mãos na cabeça e se entregou. "Vagabundo, sem-vergonha, cafajeste", reagiu uma testemunha no momento da prisão.



O chão do supermercado ficou lotado de garrafas quebradas e uma grande quantidade de vinho. Um dos vídeos que registra o ataque mostra que os funcionários começaram a limpeza logo após a detenção.



Em nota, a direção do Tiba Dourado repudiou o caso e informou o prejuízo de R$ 50 mil, além de transtornos causados à equipe, aos clientes e à operação da loja. Ninguém ficou ferido.



"O Supermercado Tiba Dourado repudia qualquer ato que resulte em danos ao patrimônio, coloque as pessoas em situação de risco ou prejudique o ambiente de trabalho e atendimento aos nossos clientes", diz a nota.

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A direção também agradeceu ao profissionalismo dos funcionários e ao apoio dos clientes.


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