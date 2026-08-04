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CRIME

Marco Furlan: quem é o ator preso sob suspeita de estupro em festa infantil

Detido em Pindamonhangaba, artista é investigado por crime contra menor de 5 anos; saiba detalhes sobre sua carreira artística

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
04/08/2026 15:53

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Marco Furlan: quem é o ator preso sob suspeita de estupro em festa infantil
Marco Furlan, ator investigado por estupro de vulnerável, teve sua trajetória profissional destacada após a prisão crédito: Reprodução/Instagram/Marco Furlan

O ator Marco Furlan teve seu nome em evidência após ser preso em flagrante no último domingo em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ele é investigado pela suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos durante uma festa de aniversário infantil, o que gerou grande repercussão e curiosidade sobre sua trajetória profissional.

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Quem é o ator Marco Furlan?

Marco Furlan é um ator brasileiro de 48 anos. Sua carreira inclui trabalhos no teatro e participações em produções televisivas, como séries da TV Globo.

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Qual o principal trabalho de Marco Furlan na TV?

O trabalho de maior destaque do ator na televisão foi na série "Aline", exibida pela TV Globo em 2009. Na produção, ele interpretou Heitor, um dos interesses amorosos da protagonista, vivida por Maria Flor.

E a trajetória no teatro?

Embora sua carreira tenha sido construída principalmente nos palcos, há poucas informações públicas detalhando suas atuações específicas no teatro.

O que se sabe sobre a prisão?

Marco Furlan foi preso em flagrante no último domingo em Pindamonhangaba (SP), durante uma festa de aniversário infantil. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos. A prisão foi mantida pela Justiça após audiência de custódia. O caso segue em segredo de justiça para preservar a vítima.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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