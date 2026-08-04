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Quem são as principais lideranças do partido Republicanos hoje no Brasil

O partido ganhou protagonismo no cenário nacional nos últimos anos; conheça os nomes mais influentes da sigla e quais são suas principais bandeiras políticas

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
04/08/2026 15:04

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Quem são as principais lideranças do partido Republicanos hoje no Brasil
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é uma das principais lideranças do Republicanos com projeção nacional crédito: Isac Nóbrega/PR

O partido Republicanos consolidou-se como uma força política relevante no cenário nacional, com uma bancada expressiva no Congresso Nacional e o comando de estados importantes. Suas lideranças exercem forte influência nos debates sobre a economia e os costumes, moldando o rumo de discussões cruciais no país.

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Quem são os principais nomes do Republicanos?

A sigla reúne governadores, senadores e deputados que se destacam pela atuação política e pela capacidade de mobilização. Esses nomes são cruciais para entender a estratégia e o posicionamento do partido no Brasil hoje.

Leia Mais

  • Tarcísio de Freitas: governador de São Paulo, é considerado uma das principais lideranças do partido e uma figura de projeção nacional. Sua gestão no estado mais rico da federação serve como vitrine para as políticas defendidas pela sigla.

  • Marcos Pereira: presidente nacional do Republicanos, deputado federal por São Paulo e procurador parlamentar da Câmara dos Deputados. Foi vice-presidente da Câmara por duas vezes, a mais recente entre 2023 e 2025, e segue como o principal articulador político do partido, responsável pelas alianças e pela direção estratégica da legenda.

  • Damares Alves: senadora pelo Distrito Federal e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É uma das vozes mais proeminentes na defesa de pautas conservadoras e de costumes.

  • Silas Câmara: deputado federal pelo Amazonas e uma das principais lideranças da bancada evangélica no Congresso. Sua atuação é fundamental para aglutinar o apoio de um dos segmentos mais influentes da política brasileira.

  • Celso Russomanno: deputado federal por São Paulo, conhecido por seu trabalho na defesa do consumidor. Possui grande apelo popular e é uma figura midiática importante para o partido.

Quais são as bandeiras do partido Republicanos?

O Republicanos se posiciona como um partido de centro-direita, com uma plataforma que combina o conservadorismo nos costumes com o liberalismo na economia. Essa dualidade atrai eleitores de diferentes espectros, mas com foco em valores e princípios bem definidos.

As principais diretrizes defendidas publicamente pela sigla incluem:

  • Liberalismo econômico: defesa da livre iniciativa, desburocratização, privatizações e um estado com menor interferência na economia.

  • Conservadorismo nos costumes: forte alinhamento com pautas ligadas à defesa da família tradicional, valores cristãos e posicionamentos contrários à legalização do aborto.

  • Segurança pública: apoio a políticas de endurecimento das leis penais, valorização das forças de segurança e combate rigoroso à criminalidade.

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Como o partido se posiciona no cenário político atual?

O Republicanos adota um posicionamento pragmático no cenário político. Embora mantenha uma plataforma conservadora, o partido integrou a base do governo federal, chegando a ocupar um ministério. Essa postura demonstra sua busca por espaço e influência, utilizando sua bancada robusta na Câmara e no Senado como poder de negociação para pautas de seu interesse, o que o torna decisivo na aprovação de projetos importantes e o consolida como um ator central no xadrez político brasileiro.

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