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Republicanos abandona neutralidade e deve fechar apoio a Flávio Bolsonaro

Partido presidido pelo deputado Marcos Pereira caminha, no entanto, para liberar aliança com Lula em cinco estados

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/06/2026 09:28

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Republicanos abandona neutralidade e deve fechar apoio a Flávio Bolsonaro
Republicanos abandona neutralidade e deve fechar apoio a Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Júlio Dutra/Republicanos

O Republicanos, que antes demonstrava tendência à neutralidade na corrida presidencial, deve se coligar ao PL para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto.

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As duas siglas já caminham juntas nas disputas pelos governos estaduais em São Paulo, com Tarcísio de Freitas; Mato Grosso, com Wellington Fagundes; Espírito Santo, com Lorenzo Pazolini; e, muito provavelmente, em Minas Gerais, com Cleitinho, conforme cenário antecipado por esta coluna.

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Apesar do apoio a Flávio, o Republicanos deve liberar mandatários em cinco estados para apoiar Lula, onde já mantém alianças com candidatos do PT ou apoiados pelo partido: Pernambuco, Ceará, Piauí, Amazonas e Paraíba, este último caso ainda em negociação. Em 2022, o Republicanos esteve no mesmo palanque de Lula apenas em Pernambuco.

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