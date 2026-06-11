Republicanos abandona neutralidade e deve fechar apoio a Flávio Bolsonaro

O Republicanos, que antes demonstrava tendência à neutralidade na corrida presidencial, deve se coligar ao PL para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto.

As duas siglas já caminham juntas nas disputas pelos governos estaduais em São Paulo, com Tarcísio de Freitas; Mato Grosso, com Wellington Fagundes; Espírito Santo, com Lorenzo Pazolini; e, muito provavelmente, em Minas Gerais, com Cleitinho, conforme cenário antecipado por esta coluna.

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Apesar do apoio a Flávio, o Republicanos deve liberar mandatários em cinco estados para apoiar Lula, onde já mantém alianças com candidatos do PT ou apoiados pelo partido: Pernambuco, Ceará, Piauí, Amazonas e Paraíba, este último caso ainda em negociação. Em 2022, o Republicanos esteve no mesmo palanque de Lula apenas em Pernambuco.