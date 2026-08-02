Idoso entra em mercado, tenta levar R$ 1.201 em carnes e acaba preso

Um homem, de 61 anos, acabou detido por agentes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (RJ), na tarde deste sábado (1º/8), após ser flagrado furtando mercadorias em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense. O material levado consistia em diversas peças de carne, cujo valor total somava R$ 1.201.

Abordagem ocorreu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana

O suspeito foi levado para a 13ª DP, onde os agentes verificaram que ele já era reincidente. De acordo com o levantamento policial, o idoso acumula diversas passagens anteriores por crimes da mesma natureza e permaneceu preso após a formalização do flagrante pela autoridade policial.

A captura foi realizada por integrantes do Grupamento de Operações Especiais (GOE), que realizavam ações de segurança urbana na região. Os guardas foram acionados por um funcionário do supermercado Zona Sul, que percebeu a ação e denunciou o furto ocorrido no interior da loja.

Após ser localizado e detido pelas equipes, o homem foi conduzido à delegacia do bairro para o registro da ocorrência. Os itens subtraídos foram recuperados durante a ação dos agentes municipais, que patrulhavam a via no momento do chamado.

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A ocorrência foi encerrada com a manutenção da prisão do envolvido. O material furtado foi apresentado na unidade da Polícia Civil como parte dos procedimentos legais do registro de flagrante.